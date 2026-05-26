【2026年5月・6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、人気キャラクター・パペットスンスンとのキャンペーン開催にあわせて、コラボレーションスイーツが続々登場! 見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったラインナップとなっています。

2026年5月・6月の新商品5品まとめ(5月26日～6月1日)

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 全国

もちもち食感のシュー生地に、ふわっとなめらかなメロン風味のカスタードクリームを詰めた、まるでメロンパンのような見た目のシュークリームです。

「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子供も楽しめるプリンです。

「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」(183円)

価格 : 183円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

マシュマロのようなふわっと食感のもち生地に、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームとブルーベリーソースを包みました。

「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246円)

価格 : 246円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。

「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203円)

価格 : 203円

販売地域 : 全国

ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしい商品。

まとめ

パペットスンスンのブルーカラーが印象的な「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」は、ミルクのなめらかな味合いとブルーベリーの甘酸っぱさを同時に楽しめる一品。「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」と「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」、「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、一口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、ひと口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。もちっとした食感が好きな方には、「スンスンのもちっと白いどら焼 チョコバナナクリーム」もおすすめ。

いずれもオリジナルグッズが当たる抽選対象商品なので、ぜひキャンペーンとあわせてチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用