5月も最終盤。日本各地は激しい寒暖差に見舞われ、体調管理が難しい日々が続きます。気温に合わせた衣類選びや質の良い睡眠、栄養バランスがとれた食事など心がけ、しっかり乗り切っていきたいものですね。

2026年5月・6月の新商品5選まとめ(5月26日〜6月1日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。背脂のコクを加えた大盛のチャーシュー炒飯、ふわもち食感のお好み焼き、蒸し鶏入りのミックスサラダ、白身魚フライとちくわ磯辺揚げが味わえるチルド惣菜、kiriクリームチーズ入りのサンドアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「大盛！背脂チャーシュー炒飯」(598円)

価格 : 598円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

食べごたえがある大盛炒飯。チャーシューの肉の旨みと背脂のコクを加え、香ばしく仕上げています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ふわもち食感のお好み焼き」(198円)

価格 : 198円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわもち食感が楽しめるお好み焼き。キャベツと紅しょうがを入れた生地に、ソース・マヨネーズ・かつお節・あおさをトッピングしました。

「蒸し鶏入りミックスサラダ」(168円)

価格 : 168円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

蒸し鶏、ブロッコリー、キャベツ、紫キャベツ、人参の5種類の具材が入ったミックスサラダ。ドレッシング別売りです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「白身魚フライ&ちくわ磯辺揚げ」(430円)

価格 : 430円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

白身魚フライ&ちくわ磯辺揚げが味わえる、食べごたえのあるチルド惣菜。タルタルソースのかかった白身フライ、ちくわ磯辺揚げ、ナポリタン風パスタを盛り合わせました。

「ロッテ kiriクリームチーズサンドブルーベリー」(288円)

価格 : 288円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

クリームチーズが味わえる、食べごたえのあるサンドアイス。kiriクリームチーズを使用したクリームチーズアイスの中にブルーベリーソースを入れ、クッキーで挟みました

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月26日発売の新商品は、チャーシューの肉の旨みと背脂のコクが楽しめる「大盛！背脂チャーシュー炒飯」、キャベツと紅しょうが入りの「ふわもち食感のお好み焼き」、メインのおかずとしても頼もしいチルド惣菜「白身魚フライ&ちくわ磯辺揚げ」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、5種類の具材が入ったリッチな仕立ての「蒸し鶏入りミックスサラダ」や、食べごたえのあるクリームチーズのサンドアイス「ロッテ kiriクリームチーズサンドブルーベリー」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用