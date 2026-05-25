1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回は天下一品です。天下一品といえば「こってり」スープが有名なラーメン屋さんですが……実はちょい飲みを楽しめるメニューもあるんです。

天下一品でちょい飲みしてきました

3サイズのビールに一品メニューがうれしい

天下一品はチェーン店ではありますが、1人ではちょっと入りづらいかも?? と勝手に敬遠していた時期がありました。しかし数年前に思い切って「こってり」を食べに行ってみたところ、1人でも全然OKだと知り、以来気軽に訪れることができるようになりました。女性1～2人で食べている人も多いですし、部活帰りの高校生もいます。

ラーメン店ではおなじみのカウンター席はちょい飲みとも相性が良い気がします。

カウンター席の角が取れたら結構うれしい

天下一品は「こってり」「あっさり」に加え、ボリューム満点のセットメニューも魅力。先にちょい呑みをしてから〆のラーメンまで楽しむなど、天下一品だけで呑み～シメまで完結させることもできるのですね。

天下一品の定食メニュー

単品メニューには「おつまみにも最適な一品!」のページがあり、お酒とともに魅力的なラインナップが揃っています。店舗ごとに品揃えは少し異なるようですね。ビールが瓶・ジョッキ・グラスと選べるのも、その日のコンディションや予算に合わせられるのでありがたい。

ちょい吞みにぴったりな単品メニュー

から揚げのクオリティ高! さらに遊べる楽しみも

今回はグラスビールとおつまみ１品を注文しました!

グラスには天下一品のロゴ入り! 味には関係ないとはいえ、お店のロゴが入っているとなんだかテンションが上がりますから、こういうの大事。

泡もきめ細かでグラスはキンキン! 完璧すぎるビールです。ラーメンが主役のお店なのにビールにもここまで完璧さを求めるということはから揚げのクオリティも期待できるのでは……?

から揚げの第一印象は「デカいな」でした。メニュー表記載の写真よりかなりサイズがデカイ「逆詐欺」です。

皿からはみ出すデカさはメニュー表よりボリュームあり

ひとつ食べてみると……ガリッガリ! から揚げの理想の最高峰レベルでガリガリっとした心地よい食感、噛むとじゅわっと口の中で広がる肉汁はふわっとにんにくの良い香りもします。から揚げのクオリティも高すぎる! もしかすると天下一品ファンの方にとっては公然の事実なのかもですが、初めて食べたのでびっくりしました。

実はメニュー表には「まずはそのまま食べる、つぎににんにく薬味をつけて、続いてマヨネーズをつけて、さらにこってりスープにつけて、最後にお好みの組み合わせで」と楽しみ方のバリエーションが書かれていました。

付属の小皿のにんにく薬味とマヨネーズでいろいろ楽しめる

まずはにんにく薬味をつけてみました。少し写真では見えづらいですがから揚げの右上付近につけています。付属が少量だったのでそこまで大量につけられるわけではなく、大きなインパクトはありませんが、さらににんにくの旨味が加わり、絶妙な味変に。

にんにく薬味で味変

続いてはマヨネーズ。さらにギルティな味に変化していきます。その間もビールが進む!

卓上調味料も組み合わせれば∞に楽しい

メニュー表に記載されていた「さらにこってりスープにつけて」は絶対おいしいやつ! と思ったのですが、今回はこってりを注文していないので断念。「最後にお好みの組み合わせで」はよくわからなかったのですが、様々なメニューと一緒に楽しんでね、という意味か。あるいは卓上調味料も使えるよ、という意味か。

卓上調味料も豊富

卓上調味料の中でもから揚げに合いそうだな、と思ったのは「からし味噌」。ピリッとした旨辛さが加わる調味料です。

そのままから揚げにつけると、ガリガリ食感に旨辛が加わったビールに合うから揚げが完成します!

さらに遊ぶなら、「からし味噌＋マヨネーズ＋にんにく薬味」を混ぜてから揚げにつけちゃいます。全部乗せな組み合わせですが、「最後にお好みの組み合わせで」とはこういうことか! から揚げひとつで何通りものビールに合う楽しみ方ができるのはさすが天下一品!

お会計は1,030円。余裕があれば「こってり」もプラスして「二千べろ」にしても良いですね!