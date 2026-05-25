不二家は6月1日、「不二家の生ドーナツ」3種類を全国の不二家洋菓子店、西洋菓子舗 不二家、不二家 銀座 西武池袋本店、ペコちゃんmilkyタイム、ペコちゃんmilkyドーナツ MARK IS みなとみらい店で発売する。

昨今のスイーツ市場を席巻する生食感トレンドに着目した、新たな生ドーナツ。米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、シャンテリークリームやこだわりのペースト、ジャムをサンドしている。

「不二家の生ドーナツ(ミルキー)」(388円)は、ドーナツにシャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーぺーストをサンドした商品。同社ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージした、やさしい甘さと練乳のコクが広がる定番の一品。

「不二家の生ドーナツ(ストロベリー)」(388円)は、ドーナツにシャンテリークリームと甘酸っぱい苺ジャムをサンドした商品。苺の爽やかな酸味とコク深くなめらかなシャンテリークリームの調和を楽しめる。

「不二家の生ドーナツ(チョコレート)」(388円)は、シャンテリークリームと同社自家製のチョコレートを使用したガナッシュをサンドした商品。芳醇なカカオの香りが広がるガナッシュとシャンテリークリームの味わいを楽しめる。

さらに、5月25日10:00～6月21日23:59の期間、「不二家の生ドーナツ」の発売を記念し、不二家洋菓子店公式Xにて抽選で10人に「卓上ペコちゃん人形(ブラウン)」(高さ約350mm)が当たるプレゼントキャンペーンも実施する。