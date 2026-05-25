【5月26日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年5月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

5月26日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年5月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入」(376円)

「Uchi Cafe×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入」(376円)

価格 : 376円

エネルギー : 364kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗茶師である森半とのコラボ商品から、新しい和洋折衷スイーツが登場! もちもちの求肥とお餅のような食感の生地で、濃厚な抹茶クリームを贅沢に巻き上げたこちら。抹茶大福を食べているかのような贅沢な味わいと、豊かな抹茶の香りを存分に堪能できる一品に仕上がっています。

「バスク風チーズケーキ 2個入」(448円)

価格 : 448円

エネルギー : 280kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のバスク風チーズケーキに、まろやかなホイップクリームを贅沢に乗せた新作スイーツが登場です。しっとり濃厚なチーズケーキのコクと、ふんわりとしたクリームの甘みを楽しめる一品。2個入りの商品なので、ご家族や友人とシェアして楽しむのにもぴったりなセットになっています。

「ゴロチョコ! メロンパン いちご」(214円)

「ゴロチョコ! メロンパン いちご」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 427kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴロゴロとした存在感のあるチョコの食感が楽しい「ゴロチョコ! メロンパン いちご」が登場。ビスケット生地には苺果汁を贅沢に使用しているため、苺の風味を楽しめるのが魅力のひとつ。サクサク食感といちご風味とチョコレートの味わいをあわせて楽しむ一品です。

「メロンフラッペ」(395円)

価格 : 395円

エネルギー : 231kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

マチカフェこだわりの牛乳を注いで仕上げる、ひんやり冷たいフローズンドリンクが登場。 メロンの果汁と果肉を贅沢に18%使用しており、ジューシーな赤肉メロンの果肉が贅沢な食感のアクセントになっているんだとか。 ミルクのコクとメロンの芳醇な甘みが溶け合う、これからの季節に最適なリフレッシュドリンクです。

「ふわ濃チーズケーキ」(329円)

価格 : 329円

エネルギー : 245kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「ふわふわ」と「濃厚」の2つの食感を一度に楽しめる「ふわ濃チーズケーキ」が登場です。口どけの軽いふわふわとしたチーズムースに、バニラが香る濃厚な味わいのチーズケーキを重ねた贅沢な2層仕立て。チーズの奥深いコクと上品なバニラの香りが広がる、自分へのご褒美にぴったりなカップスイーツに仕上がっています。

まとめ

5月26日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入」や「バスク風チーズケーキ 2個入」、「ふわ濃チーズケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用