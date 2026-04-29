Netflixは、アニメーションシリーズ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』シーズン2を2026年秋に世界独占配信すると発表した。シーズン1は現在独占配信中。

本作は、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の、ドラマシリーズでは描かれていない空白の期間、1985年冬のホーキンスを舞台にした新アニメーションシリーズ。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン2とシーズン3の間にあたる1985年1月の雪に包まれたホーキンスで、もうひとつの冒険が描かれる。

現在配信中のシーズン1では、イレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスらおなじみのキャラクターが登場。80年代ポップカルチャーの空気感とスリラー描写を融合させた世界観の中で、友情と冒険が展開される。

彼らの前に立ちはだかるのは、宿主を変えながらゾンビのように復活する“不滅の存在”へと進化した未知の生物。マイクたちは町で起こる不可思議な事件の証拠を追い、新たな怪物の真相に迫っていく。さらに、科学とメカの発明が得意な転校生ニッキーも仲間に加わる。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の生みの親であり、本作でもエグゼクティブ・プロデューサーを務めるマット＆ロス・ダファー兄弟は、「アニメーションには本当に限界がない。ショーランナーのエリックと彼のチームが思う存分自由に創作した。驚くよ!」とコメントしている。