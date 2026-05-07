日本ケンタッキー・フライド・チキンは5月7日から、店頭メニューおよびデリバリーメニューの商品価格(税込)を全国のKFC店舗で改定する。

店頭・デリバリーメニューの価格を改定

同社は今回の価格改定について、原材料価格の高騰が続くなかでも「安全・安心な商品」を提供するため、これまでコスト削減や業務効率化に努めてきたと説明している。一方で、エネルギー費や物流費をはじめとする関連コストの上昇が長期化していることを受け、今後も品質とサービスを維持しながら安定的に商品を提供するため、価格改定を実施するという。

主な店頭単品メニューの価格改定幅は、「オリジナルチキン」が20円、「骨なしケンタッキー」が20円、ドリンク類各サイズが20円などとなる。一方で、定番バーガー(「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」)およびセットメニューについては、価格を据え置く。

デリバリーメニュー

カーネルクリスピー半額キャンペーンを実施

価格改定後もおトクなキャンペーン施策を展開する。第1弾として、5月7日から「カーネルクリスピー」を通常価格290円の半額140円で楽しめる「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを6月2日までの27日間限定で実施する。

KFC会員限定、半額クーポンを配信

加えて、KFC会員限定キャンペーンとして、5月7日～6月2日まで、「週替わりサイドクーポン」を配信する。「ポテト(S)」「コールスロー(S)」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額にて提供する。

ケンタランチ「550コンビ」も販売中

さらに、「ケンタランチ」では、今年1月から新たな価格帯として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の"550(ゴーゴー)コンビ"を販売している。バーガーにポテト(S)を組み合わせ、各550円で楽しめるコンビで、平日・土日を問わず毎日10時から15時までのランチタイム限定で販売している。