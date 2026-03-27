「浮気されても仕方ない」――小泉孝太郎が語った恋愛観が、スタジオで波紋を呼んだ。『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45～)に出演した小泉は、パートナーの浮気について独自の考えを披露。前田敦子や鈴木愛理から「優しさじゃない」「何を考えているかわからない」と指摘される場面もあり、思わず本音をこぼした。

小泉孝太郎

「優しさじゃない」「わからない」小泉孝太郎の恋愛観に女性陣から痛烈ツッコミ

小泉孝太郎は、19日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』に出演。

「パートナーの浮気の兆候」についてトークが展開すると、浮気を疑わないという小泉は「『浮気しているんじゃないか』とかそこまで考えていない。浮気されたら仕方ないと思っている」と持論を語る。

前田敦子から「(浮気されたら)どうするんですか?」と聞かれると、「自分より別の男性を魅力に思うのであれば仕方ない。『終わりにしよう』となったときは、ほかに気になっている人がいるんだと思いつつ、別れます」といい、浮気について聞くことはしないと明かした。

この小泉の意見に鈴木愛理から「その優しさは女子からしたら、優しさじゃない」と言われ、前田からも「何を考えているかわからない」と言われると、「伝わらないんだよね……」とつぶやき、「20代後半の気持ちになって苦しくなってきた……今の頭で戻りたい。今だったらもっと強引にいく」と本音をこぼしていた。

小泉が出演した19日放送の『あざとくて何が悪いの?』は、Tverで見逃し配信中。