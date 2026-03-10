10日放送のテレビ朝日バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』2時間SP(19:00～21:00)では、石原良純と小泉孝太郎が東京・銀座を訪問する。

石原と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ同番組。

今回のテーマは、老舗百貨店や高級ブランド店、一流レストランなどが立ち並ぶ、東京・銀座。石原と小泉が銀座1丁目から8丁目まで名所や路地裏、地下など気になる場所を巡る。

昨年4月に廃止となり、将来的に歩行者中心の遊歩道へと生まれ変わる予定の“東京高速道路(通称KK線)”に特別に降り立った2人。変わりゆく銀座の街並みを見下ろし、それぞれの銀座の思い出を語い合うと、小泉は子どものころに父・純一郎元総理と銀座の歩行者天国を歩いた思い出を明かす。

実は、もともと銀座は4丁目までしかなかったそうで、関東大震災後の区画整理によって5～8丁目が銀座に組み込まれたという。

2人は、銀座7丁目ではビルの下の細い路地奥にひっそりと佇む豊岩稲荷神社を参拝。さらに銀座8丁目では50年以上続く老舗クラブへ足を運ぶ。石原の父・石原慎太郎さんをはじめ、川端康成、手塚治虫といった各界の偉人や文豪たちが夜な夜な集った伝説的な文壇クラブでお酒を酌み交わした。

そして、老舗クラブでは、店のママからそれぞれの父親が常連だったころの話も。ママは「純ちゃん(小泉純一郎元総理)は、いい男でしたよ～。今でもいい男ですけどね!」と小泉純一郎元総理を絶賛。

さらに「慎太郎先生だってそうでしたよ」と、慎太郎さんについてはフォローのようなひと言を付け加えると、それを聞いた石原は「いいんですよ、そんなの。(父は)“どうせオレは色気がないからいいんだよ!”って言ってますよ」と慎太郎さんのマネをして返した。

このほか、“大人の街”銀座7丁目では、小泉がつい最近「舘ひろしさんとお会いしました」と秘話を明かしたほか、玩具専門店の前を通りかかると、「子どものころ連れてきてもらってうれしかった!」と幼少期を振り返っていた。