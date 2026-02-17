17日放送のテレビ朝日バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(毎週火曜19:00～20:10)では、石原良純と小泉孝太郎が鹿児島を紹介する。

『プラチナファミリー』との合体2時間SPで放送される今回は、“旅の達人”石原が「12時間あれば、ここまでドカーンと楽しめる!」と豪語する“良純おススメ日帰りツアー”で、鹿児島を紹介。

祖父が鹿児島県出身だという小泉は、小泉家の源流である鹿児島への日帰り旅に興味津々。父・小泉純一郎の性格について「言われてみれば、父のあの“熱さ”は薩摩人の感じがする」と語り、自身のルーツと薩摩の風土を重ね合わせる。

番組では、鹿児島のシンボル・桜島の美しさが際立つ絶景を多数紹介。“前日が雨”などの気象条件がそろうと雲に浮かんだような桜島が見られる“雲海に浮かぶ桜島”や、朝日がちょうど桜島の頂上と重なる“ダイヤモンド桜島”、噴火の煙の中を稲妻が走る“火山雷”など、小泉はその神秘的な光景に感動の声を上げる。

そして、桜島を一望できる絶景露天風呂も紹介。この露天風呂があるホテルは、石原の叔父・石原裕次郎さんも愛した場所だそうで、「裕次郎さんがここで飲んでいて、朝、ロケ隊が出ようと思ったらまだ飲んでいて、帰ってきたらまだ飲んでいて……」と、ドラマ『西部警察』(79～84)ロケでの豪快な伝説も披露する。

さらに、鹿児島のご当地かき氷“白熊”発祥の店からは、かき氷にかける特製ミルクが創業一族の長男だけに受け継がれる“一子相伝”の味だそうで、それを知った小泉は「ダメなのよ、良純さんの前で長男、次男の話は……(笑)」と苦笑いしてしまう。