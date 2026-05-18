CL ホールディングスの子会社であるエルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、「ちいかわ」と「ハチワレ」のおたんじょうびを記念したパンを、5月1日から5月31日までの期間限定で発売を開始した。

お誕生日限定仕様のちいかわパンは、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた手間暇をかけたパンで、優しくてほっこりするパンになっている。ハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘さが口いっぱいに広がるパン。どちらもバースデーのさんかく帽子とリボンがポイントの可愛いビジュアルとなっている。

また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの映えるバースデードリンクや、特典なども用意した。その他、スペシャル企画として、5月1日から期間限定で、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンやギフトにも大活躍しそうな、紅茶缶、ギフト巾着なども登場する。

「ちいかわベーカリー」の所在地は〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階。営業時間は11:00-20:00。不定休。

＜～お誕生日シリーズ～＞

ちいかわパン（おたんじょうび）は6６0円。カスタードクリームとアーモンドナッツがつまったおたんじょうび限定のちいかわパン。

ハチワレパン（おたんじょうび）は6６0円。チョコレートクリームとチョコチップがつまったおたんじょうび限定のハチワレパン。

ちいかわおたんじょうびドリンク

ちいかわおたんじょうびドリンクは790円。キラキラ輝くピーチホワイトのドリンク。

ハチワレおたんじょうびドリンク

ハチワレおたんじょうびドリンクは790円。キラキラ輝くグレープホワイトのドリンク。

特典

ドリンク注文特典として、テイクアウトドリンクを1杯注文ごとに「オリジナルコースター(全2種)」を1枚プレゼントする。通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター(全12種)」もお渡しする。物販の瓶ドリンクは対象外。お会計の時にお渡しする。好きな絵柄を選択できる。無くなり次第終了。

ドリンク注文特典

購入特典として、3,300円購入するごとに「A5ミニクリアファイル(全2種)」をランダムで1枚プレゼント。絵柄は選択不可。最大2枚までの配布になる。無くなり次第終了。

スペシャル企画＜～豪華パンシリーズ～＞の実施期間は2026年5月1日～6月30日。

ちいかわ豪華パン(パングラタン)は1,600円。ちいかわ食パンに濃厚ホワイトソースとお野菜が入ったグラタン風パン。

紅茶缶(アールグレイティー)は2,400円。

ギフト巾着(全2種)は各385円。 (C)nagano