都心でも雪が積もるなど、「寒すぎて布団から出られない!」「初売りより、家でぬくぬくしていたい!」そんな声が飛び交った三が日。みなさんはどんな風に過ごされたでしょうか?

筆者は新年早々スキーを楽しんでいましたが、その頃、兵庫県姫路市の「姫路セントラルパーク」では……

柚子湯って最高〜🍊

(@HcpSafariより引用)

柚子湯にどっぷり浸かるカピバラさん、気持ちよさそうですね。大きなお風呂いっぱいにぷかぷか浮かぶ柚子。よく見ると巨大な柚子(?)もあったりして、画面の向こうから爽やかな香りが漂ってきそうです。

どうやって頭の上に柚子が乗ったのかはさておき、柚子とカピバラってこんなにお似合いなんですね。この光景に、SNSでは「柚子の贅沢な使い方!! 気持ちよさそ〜(^^)」「一緒に温まりたい」「あ〜癒される〜 カピバラのお風呂シーンほんとに 大好き」「こんなに柚子の似合う動物って他にいますか?」「和みますね〜」といった声が。みなさん、ほっこり癒されたようです。

さて「姫路セントラルパーク」では、緑に囲まれたコース内を自由に歩きながら、さまざまな動物たちと間近に遭遇することのできる「ウォーキングサファリ」が大人気。動物たちにエサをあげたり、温泉に浸かっているカピバラをなでなですることもできちゃうんです。

もはや冬の風物詩と言っても過言ではないカピバラの入湯姿。ぜひ、現地で見て! 触れて! 癒されてみてはいかがでしょうか?