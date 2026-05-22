＜応募〆: 2026/6/5＞【3名様】にじさんじコラボ配信開催記念！UHA味覚糖「満腹バー 7種スターターセット」をプレゼント

にじさんじコラボ配信開催記念「満腹バー」プレゼント企画

UHA味覚糖株式会社は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する、 イブラヒムとエクス・アルビオによるコラボユニット「ゴーミーズ（GOOOMiiES）」とのコラボライブ配信 「#にじ満腹ミッション」を開催しました。

今回、このコラボ配信の開催を記念して、マイナビニュース読者の皆さまへ、UHA味覚糖のごはん系バー「満腹バー 7種スターターセット」をプレゼントします。

■「#にじ満腹ミッション」コラボ配信について

「#にじ満腹ミッション」は、人気VTuberイブラヒムとエクス・アルビオによるユニット 「ゴーミーズ（GOOOMiiES）」が、UHA味覚糖の「満腹バー」シリーズの魅力を伝えるコラボライブ配信企画です。

昨年、「SMC(すめし)組」とのコラボ配信では、SNS上で「#にじ満腹バー」がトレンド入りするなど大きな反響を呼び、 その盛り上がりを受けて、今回の配信企画が決定しました。

配信にあわせて、各ライバーをイメージした限定セットや定期コース商品も展開され、 それらにはオリジナルのクリアカードやステッカー、特製ポーチなど、 ここでしか手に入らない限定グッズが付属します。

■販売累計1,600万食を突破した「満腹バーシリーズ」

UHA味覚糖の「満腹バーシリーズ」は、販売累計1,600万食を突破した新感覚のごはん系バーです。

従来のチョコレートバーやシリアルバーとは異なり、 甘いものが苦手な方や、食事内容や健康を意識する方にも選ばれてきました。

白米を使用せず、もち麦やもち玄米など食物繊維が豊富な素材をバー状に固めており、 罪悪感を抑えながら小腹を満たせる点が特長です。

■持ち運びやすく、さまざまなシーンで活躍

加熱不要で常温保存が可能なため、持ち運びにも便利な「満腹バー」。

ゲームプレイ中や仕事の合間、ライブやイベント前の軽食など、 手軽に食べられる間食として幅広いシーンで活用されています。

バッグに入れて常備しやすく、携行食として使われることも多いなど、 日常に取り入れやすい設計も支持されている理由のひとつです

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント 今回は、「#にじ満腹ミッション」コラボ配信の開催を記念して、マイナビニュース読者の皆さまへ、 「満腹バー 7種スターターセット」2セットを3名様にプレゼントします。

多彩なフレーバーを一度に楽しめるスターターセットを通して、 「満腹バー」シリーズの魅力をぜひ体験してみてください。

プレゼント内容

商品名 「満腹バー 7種スターターセット」

人数 3名様 価格 1,500円(税込み）相当 商品詳細 2セット

セット内容：

・もち玄米満腹バー ごま香るしそおにぎり風味

・もち玄米満腹バー おはぎ

・もち麦満腹バー キーマカレー風味

・もち玄米満腹バー 焼きおにぎり風味

・もち麦満腹バー 十六雑穀プラス ほんのりしお味

・もち麦満腹バー 鯛と帆立の出汁仕立て

・もち麦満腹バー ごま鮭 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/5)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/5)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月5日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

UHA味覚糖公式オンラインストア

電話番号：0120-011-108

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ＵＨＡ味覚糖株式会社)