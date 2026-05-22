＜応募〆: 2026/6/5＞【3名様】親子で楽しめる人気絵本！『ブルーイ キャンプ』をプレゼント

『ブルーイ キャンプ』プレゼント企画

株式会社小学館クリエイティブは、世界的人気アニメ「ブルーイ」の日本語翻訳版絵本シリーズの最新作として、4月22日に『ブルーイ キャンプ』を発売しました。 今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、『ブルーイ キャンプ』をプレゼントします。

■出会いと別れ、友情を描いたストーリー

本作『ブルーイ キャンプ』は、子どもたちの出会いと別れ、そして言葉の壁をこえて育まれる小さな友情を描いた物語です。

お子さまはもちろん、大人の心にもやさしく残るストーリーで、原作アニメの数あるエピソードの中でも、世界中のファンから高く評価されているエピソードのひとつです。

原作のファンはもちろん、アニメをまだ見たことがない方にとっても、「ブルーイ」に触れる入口となる1冊として楽しめます。

■世界中で広がる人気アニメ「ブルーイ」

「ブルーイ」は2018年にオーストラリアで放送が開始され、現在は140カ国以上で展開されているアニメシリーズです。

6歳のブルーイと家族の日常を描いた物語は、笑いや感動のバランスに優れ、未就学児を中心に幅広い世代から支持されています。

国際エミー・キッズ賞や英国アカデミー賞など、数々の国際的な賞を受賞しており、2027年には長編映画の公開も予定されています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント 今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『ブルーイ キャンプ』を3名様にプレゼントします。

親子で楽しめる人気絵本を、この機会にぜひ手に取ってみてください。

プレゼント内容

商品名 「ブルーイ キャンプ」

人数 3名様 価格 1,650円（税込み） 商品詳細 仕様：B4変形・32ページ・上製 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/5)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/5)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月5日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

小学館愛読者サービスセンター

TEL：03-5281-3555 ／ 03-5281-3556

（月〜金 9：30 〜17：30） ※土・日・祝休日・5月1日を除く



プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社小学館クリエイティブ)