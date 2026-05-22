＜応募〆: 2026/6/5＞【6名様】オーツミルクを手軽に楽しめる！「ALPRO オーツ＆カカオ」「ALPRO オーツミルクラテ」「ALPRO 3種の贅沢ミックス ミルクティー」飲料セット計18本をプレゼント

オーツミルク「ALPRO」プレゼント企画

植物性ミルクへの関心が高まる中、ダノンジャパン株式会社が展開するオーツミルクブランド「ALPRO（アルプロ）」は、日常の食生活に取り入れやすい飲料として支持を集めています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、オーツミルク商品「ALPRO」飲料セットをプレゼントします。

■オーツミルクの需要拡大

オーツミルクやアーモンドミルク、豆乳などの植物性ミルクは、脂質やカロリーを抑えながら栄養を摂取できる点が評価され、海外を中心に広がってきました。

日本においても、カフェでの選択肢として定着するなど、日常的な飲料として浸透しつつあります。

中でもオーツミルクは、穀物由来の自然な甘みと飲みやすさから、日常の飲料として取り入れやすい存在として注目されています。

■オーツミルクを楽しめるラインアップ

オーツミルクをベースとした製品は、乳製品を使用していないためコレステロールゼロで、乳製品を控えている方にも取り入れやすい点が特長です。

「ALPRO オーツ＆カカオ」は、食物繊維に加えて、カカオ由来の鉄分やポリフェノールも摂取できるフレーバーで、コクのある味わいを楽しめる製品です。

「ALPRO オーツミルクラテ」は、オーツ麦の香ばしさと芳醇なコーヒーの味わいを楽しめる、朝食にぴったりなフレーバーです。

「ALPRO 3種の贅沢ミックス ミルクティー」は、オーツミルク、アーモンドミルク、豆乳をバランスよくブレンドし、紅茶のやさしい味わいを加えた飲みやすいフレーバーで、食物繊維、ビタミンE、カルシウム、イソフラボン、ビタミンB2に加え、紅茶由来のポリフェノールも含まれています。

いずれの製品も手軽に取り入れやすく、朝食や間食などさまざまなシーンで活用できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント 今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ALPRO オーツ＆カカオ」「ALPRO オーツミルクラテ」「ALPRO 3種の贅沢ミックス ミルクティー」を各種6本計18本の「ALPRO」飲料セットを6名様にプレゼントします。

オーツミルクを手軽に楽しめる本セットを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「ALPRO オーツ＆カカオ」

「ALPRO オーツミルクラテ」

「ALPRO 3種の贅沢ミックス ミルクティー」

人数 6名様 価格 オープン価格 商品詳細 内容量：250ml

各種6本：合計18本セット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/5)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/5)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月5日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ダノンジャパン株式会社 商品お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：ダノンジャパン株式会社)