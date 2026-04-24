＜応募〆: 2026/5/8＞【2名様】アミノ酸10,000mgを1本に！「アミノバイタル®ONE」ゼリードリンクをプレゼント

「アミノバイタル®ONE」ゼリードリンク プレゼント企画

スポーツに本気で向き合う人の補給を支えてきた、味の素株式会社のスポーツサプリメントブランド「アミノバイタル®」。

そのアミノバイタル®から、ブランド史上最大量となるアミノ酸10,000mgを配合した「アミノバイタル®ONE」ゼリードリンクが登場しました。

全国のスポーツ量販店およびECチャネルにて販売中の注目商品です。

■アミノ酸10,000mg配合のオールインワン設計

「アミノバイタル®ONE」は、ハードな持久系競技で重要とされるロイシン高配合EAAを核に、糖質・電解質・クエン酸を1本にまとめたゼリードリンク。

必要な栄養素を一度に補給できる、オールインワン設計が特長です。

アミノバイタル®ブランド史上最大量のアミノ酸を配合し、自分の限界に挑むアスリートのコンディション維持をサポートします。

■スポーツ中でも摂取しやすいゼリータイプ

内容量は130gで、キャップ付きパッケージを採用。

長時間のレースやトレーニング中でも、飲みたいタイミングで無理なく摂取できます。

味は、甘さ控えめの塩レモン味。

運動前や中盤でも飲みやすい設計です。

■持久系スポーツをはじめ、幅広いシーンに対応

トライアスロンやマラソンなどの持久系競技をはじめ、高い運動量を伴うさまざまなスポーツシーンで活躍。

「これ1本で補給したい」というニーズに応える製品です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「アミノバイタル®ONE」ゼリードリンクを2名様にプレゼント。

アミノ酸10,000mg配合のオールインワンゼリーを、ぜひこの機会にお試しください。

プレゼント内容

商品名 「アミノバイタル®ONE」ゼリードリンク

人数 2名様 価格 オープン価格 商品詳細 内容量：130g

賞味期間：12カ月(常温未開栓) キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/8)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/8)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月8日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

味の素株式会社 甘味料・アミノ酸含有食品 お問い合わせ窓口 TEL：0120-16-0505

受付時間：平日 9:30～13:00、14:00～16:30（土・日・祝日・創立記念日・夏期休暇・年末年始を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：味の素株式会社)