【3名様】毎日の健康習慣に！「セサミン1000」「ロコモアWATER」飲むサプリ各種8本セットをプレゼント

「セサミン1000」「ロコモアWATER」プレゼント企画

日常の健康習慣に、手軽に取り入れやすい“飲むサプリ”が登場しました。

「セサミン1000」と「ロコモアWATER」は、4月14日より全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで販売中の飲料タイプのサプリメントです。

いずれも500mlのドリンクタイプで、水分補給感覚で栄養を摂れるのが特長。

毎日の生活に無理なく続けやすい点も魅力です。

■ゴマ約1,000粒分のセサミンを配合「セサミン1000」

「セサミン1000」は、ゴマ約1,000粒分に相当するセサミンを配合した一般食品の飲料です。

カルシウムやビタミンも含まれており、日々の栄養補給をサポートします。

ヨーグルトテイストで飲みやすく、朝食時や仕事の合間などにも取り入れやすい設計。

サプリメントが苦手な方でも続けやすい“飲むタイプ”です。

■アクティブな毎日を支える「ロコモアWATER」

「ロコモアWATER」は、コンドロイチン硫酸、アンセリン、グルコサミン塩酸塩、ケルセチン配糖体を配合した飲料タイプのサプリです。

すっきりとしたレモン味で、運動時や外出時の水分補給にも適しています。

飲みやすさと成分バランスに配慮されており、アクティブなシーンにもなじみやすい一本です。

■1本から手軽に試せる“飲むサプリ”

どちらの商品も量販店などで1本単位から購入可能。

特別な準備を必要とせず、毎日の生活に気軽に取り入れられます。

サプリメントを“飲みもの感覚”で取り入れたい方におすすめです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「セサミン1000」「ロコモアWATER」の飲むサプリを各種8本セットにして3名様にプレゼント。

日常の健康習慣に取り入れやすい“飲むサプリ”を、ぜひこの機会にお試しください。

プレゼント内容

商品名 「セサミン1000」

「ロコモアWATER」

人数 3名様 希望小売価格 170円（税込み） 商品詳細 内容量：500ml

各種8本 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/22)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/22)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月22日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

サントリーお客様センター

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：サントリー食品インターナショナル株式会社)