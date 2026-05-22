3COINSから、子どもも大人もワクワクする“新しい遊び道具”が登場。その名も「ビデオトランシーバー」。おもちゃと侮るなかれ。ちゃんと顔を見ながら会話ができるんです!

＊NEW＊

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ビデオトランシーバー

3,500円(税込3,850円)

対象年齢:6歳以上

https://palcloset.jp/display/item/2613-ITOKS01-00/?cl=01&b=3coins&ss=&ssviam=tw_5896_b5e7f5530ea051a13f942ca2057a4dc8

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カメラ付きで、顔を見ながらお話しできるトランシーバーが新登場🌈トーク、チャット、カメラ、アルバムの4つのモードが楽しめます◎

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、3COINSの「ビデオトランシーバー」(3,850円)です。おもちゃだというのに、トーク・チャット・カメラ・アルバムの4つのモードを搭載。チャットでは、絵文字や音声、画像の送信も可能。カメラやアルバムモードでは、最大50枚まで撮影・保存することができるのだとか。

また、最大の特徴は、カメラ付きで、相手の顔を見ながらお話しすることができるトークモード。従来の“声だけ”のトランシーバーとは一線を画すアイテムとなっています!

ちなみに、使用可能な範囲は直線見通し距離で約50m。充電時間は約2時間で、使用時間の目安は待ち受け状態で約2時間、ビデオ通話時間は累積で約1時間30分。カメラ画素数は30万画素で、メモリー容量は32MB。

SNSで紹介されると、「神アイテムやん」「これで探偵ごっこしたい」「これ現場で使いたい 朝一これ配ってキャッキャしながら平和に仕込みたい」「メンバーで持ちたい!! マネージャーさん買って!!」といった声が続々と。また、「子の携帯電話持つ前の練習として良いかも」という声も寄せられ、単なる遊び道具としてだけでなく、デジタル入門機としての役割も期待されているようです。

探偵ごっこやケイドロ、離れた部屋とのコミュニケーションなど、使い方はあなた次第。気になる方は、3COINSへ!