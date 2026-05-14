仲良く寄り添って眠ったり、一緒に遊び回ったり。兄弟の猫が寄り添う姿は、見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。

現在SNSでは、そんな兄弟猫が見せた摩訶不思議な「水の飲み方」が、多くの人を驚かせています。

どういう飲み方!?

(@_goten_trunksより引用)

「どういう飲み方!?」というコメントとともに動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「茶トラの悟天＆トランクス(@_goten_trunks)」さん。

動画には、兄弟猫の悟天くんとトランクスくんが仲良く水を飲む姿が映っていますが……えっ! これ、どーなってるの!?

向かって右にいる悟天くんは、なぜか左側のコップから水をゴクゴク。そして左側にいるトランクスくんが、その上をクロスするように体を伸ばし、右側のコップで飲んでいます。一瞬、1つの新しい生き物のようにも見え、目を疑ってしまうほどの不思議な光景。

しかも、互いにまったく気にする様子もなく飲み続ける2匹。回り込めばいいはずなのに、なぜこの形に落ち着いたのか……。その近すぎる距離感にも、兄弟ならではの仲の良さが感じられますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数44.8万回以上、3.5万件のいいねを記録(5月14日時点)。「えぇぇーーーっ!」「ゴテンクスになろうとしてる」「飲みにくくないん?」「新種の生き物に見える」「面白すぎます」「ビックリ 一瞬、ケルベロスかと思った」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

あまりにもインパクト抜群な兄弟猫の飲み方について、投稿主さんに詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか？ また、今までもこのような飲み方をしたことはありましたか?

このような飲み方をしたのは今回が初めてです。いつもマグカップに入れて出すと、2匹とも寄ってきて同時に水を飲むのですが、今回は先に悟天が水を飲んでいました。

しかも何故か自分から遠い方の水を飲んでいたので、後から来たトランクスが仕方なく空いている方のカップを飲み始めていました。

── 2匹の普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

トランクスはとっても賢くて、それゆえいたずらもしばしば…朝お腹が空くと飼い主の髪の毛をカミカミして起こしてきます。陽が出る前なので本当はもっと寝たいのですが、髪をちぎられると思うと起きてしまいます(笑) 。それで覚えたのかもしれません。

悟天は甘えん坊で、人がいないととっても大きい声で鳴いて呼んできます。お腹が空いた時や一緒に寝たい時もおしゃべりしてくれるので、鳴き方で何を求めてるかわかるようになりました。

最近は背中に乗ることにハマっていて、背中に乗せてほしくてニャーと鳴くがあります(笑)

トランクスは単独でも果敢に行動していて、悟天がその後ろをくっついて色々出来るようになっている感じです。

保護猫で生まれた瞬間はわからないのですが、トランクスがお兄ちゃんかもしれません。

賢くて行動派なトランクスくんと、甘えん坊な悟天くん。性格は違っても、息ぴったりな姿からお互いの深い絆が伝わってきますね♪