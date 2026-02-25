あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.所属の人気キャラクター「パペットスンスン」との2回目となるコラボを、3月4日から全国のスシローで実施する。SNS総フォロワー数300万人超のキャラクターと再びタッグを組み、おすしと一緒に楽しめる限定コンテンツを展開するという。

スシロー×パペットスンスン (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

コラボ限定クリアピック付き寿司

コラボ限定クリアピック全5種付きの商品として、「パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」と「パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド」の2品を展開する。販売期間は3月4日から、コラボ限定クリアピックが完売次第終了となる。

背景が透明なコラボ限定クリアピックは全5種で、ランダム提供だという。

コラボ限定クリアピックイメージ

3月18日登場 コラボ限定ピック付き寿司

3月18日からは、ポップなデザインのコラボ限定ピック付き寿司「パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり」と「パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻」が加わる。コラボ限定ピックが完売次第終了となる。

コラボ限定ステッカー付きスイーツ

スイーツ「パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」には、コラボ限定ステッカーが付く。

ステッカーにはスシロー5%OFFクーポンが付属する。利用可能期間は4月1日〜30日まで。

コラボ限定クリアカード付き商品

続いて、クリアカード付きの「パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り」が登場する。盛り合わせ内容は、大とろ、中とろ3貫、中とろ焦がし醤油、漬け赤身、ねぎまぐろ包み。

カードにはパペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セットが当たる抽選用二次元コードが付く。応募期間は3月4日〜29日23:59まで。

パペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セット

コラボ限定指人形マスコット付きドリンク

スンスンがおすしのネタを抱えた指人形マスコット付き商品も用意する。

対象ドリンク

「パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き ソフトドリンク」は、3月4日からコラボ限定指人形マスコット29.7万個分が完売次第終了となる。

コラボ限定クリアポーチ&シール付きセット

さらにセット商品も展開する。「パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ&シール付き ぷちローセット」は3月18日から、クリアポーチ&シール17.3万個分が完売次第終了。セット内容はえび、まぐろ、サーモン、たまご、いくらの包み、ハンバーグ、ゼリー。

SNSキャンペーン概要

あわせてSNSキャンペーンも実施する。期間中にスシロー公式Xをフォローし、対象投稿をいいねとリポストすると抽選で20名にスシローで使えるお食事券10,000円分が当たる。キャンペーン期間は3月4日〜29日まで。

コラボは全国のスシローで実施。お持ち帰り専門店スシロー To Go、京樽・スシローは対象外。グッズはなくなり次第終了となる。

