日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)は、昨年に引き続き、2026年9月22日(火・祝)に合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」(略称：みんパチ・スロサミ2026)を開催することを決定した。

本イベントでは、最新機種の試打やステージイベントをはじめ、昨年大好評だった物販コーナーなど、パチンコ・パチスロファンを魅了するコンテンツをさらにグレードアップして実施されるという。

イベントの内容や出演者情報は随時更新されるので、今後の情報にも注目したい。

■『みんなのパチンコ・パチスロサミット2026』(略称：みんパチ・スロサミ2026)

開催日：2026年9月22日(火・祝)※開催時間は決定後、後日あらためて案内される。

場所：東京国際フォーラムホールE(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号)

主催：

日本遊技機工業組合／日本電動式遊技機工業協同組合

KIBUN PACHI-PACHI委員会

協賛:

全国遊技機商業協同組合連合会／回胴式遊技機商業協同組合

開催趣旨：

「パチンコ・パチスロの楽しさの限界を突破する」ことを目指し、遊技産業全体の浮揚とファンの呼び戻し、新規ファン拡大へ遊技機メーカー団体が自信を持ってお贈りする“ファンの為の大感謝祭”。

※イベント内容については、今後決定次第順次案内される。