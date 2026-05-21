Softspokenが2年ぶり来日公演決定、東名阪で全4公演

オハイオ州のロックバンドSoftspokenが「Softspoken Japan Tour 2026」の開催で約2年ぶりに来日することが決定した。
ツアーはAKABANE ReNY alpha 7th Anniversary「Alpha Dope FEST.」への出演を含む東名阪での全4公演が決定。今回のツアーではバンドが初めてリリースした「Shorelines」から10年が経ち、セレブレーションイヤーでもあるため、10年を振り返られる新旧の楽曲が織り交ぜられたセットリストが組まれる予定。
通常チケットはTiGETにて発売中。今回、通常チケットにプラスする「VIPオプションチケット」の販売もバンドの公式ページにてスタートしている。
＜ライブ情報＞
Softspoken Japan Tour 2026
6月19日（金）新宿Cats hole
OPEN 17:30 / START 18:00
前売 ¥4,000 / 当日 ¥5,000 （D代別途要）
チケット：https://tiget.net/events/479195
VIPオプションチケット：https://softspokenmusic.com/products/shinjuku-vip
6月20日（土）赤羽ReNY alpha
OPEN 11:00 / START 12:00
前売 ¥4,000 / 当日 ¥5,000 （D代別途要）
チケット：
e+ https://eplus.jp/sf/detail/4510550001-P0030001
Live pocket https://livepocket.jp/e/alphadopefest_2026
VIPオプションチケット：https://softspokenmusic.com/products/shinjuku-vip
6月21日（日）名古屋・今池GROW
OPEN 14:00 / START 14:30（予定）
前売 3,500円（+1D） / 当日 4,000円（+1D）
学割（U22）2,000円（+1D） ※当日受付で学生証の提示
チケット：https://tiget.net/events/479121
VIPオプションチケット：https://softspokenmusic.com/products/nagoya-vip
6月23日（火）Yogibo HOLY MOUNTAIN
OPEN 18:00/START 18:30
前売3,500円（+1D）
チケット：https://tiget.net/events/485994
VIPオプションチケット：https://softspokenmusic.com/products/nagoya-vip
日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/