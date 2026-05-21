新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「麻雀チャンネル」にて全試合生中継を行ったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の「2025-26シーズン」の最終日である2026年5月15日(金)に実施された「Mリーグ」閉幕式の会場に来場したファンに聞いた「2025-26シーズン 最も印象に残った役満」のアンケート結果を発表した。

「Mリーグ」は、麻雀のプロスポーツ化を目的に発足したチーム対抗型のプロ麻雀リーグ。各チームに所属するトッププロたちがチームの頂点を競い合っている。

2025年9月15日(月)に開幕した「Mリーグ2025-26シーズン」(以下、「2025-26シーズン」)は、全10チームが長きにわたるレギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズの熱戦を戦いぬき、「EX風林火山」が2020-21シーズン以来、2度目の優勝を果たした。

本企画は、「2025-26シーズン」で生まれた数々の名場面のなかから、「最も印象に残った役満」をテーマに、閉幕式の会場で優勝チームの決定を見守った、観客による投票が行われた。

今シーズンも、試合の流れを一変させる劇的な和了や、チームの命運を左右する大一番での一撃など、記憶に残る役満が誕生。そのような中、ランキング第1位には、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典選手の「四暗刻」が輝いた。滝沢選手の四暗刻は、チームのファイナル進出を決定づける大きな和了ということもあり、「2025-26シーズン」を象徴する名場面として多くのファンの記憶に深く刻まれ多くの支持を集めた。

続く、第2位はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾選手の「小四喜」、第3位はBEAST X・下石戟選手の「大三元」という結果になった。いずれも、それぞれのチームのファンはもちろん、難度の高い一役やインパクトのある役が上位に入り、「Mリーグ」のみならず、麻雀ファンにとっても印象的な投票結果となった。

「ABEMA」では、「2025-26シーズン」の熱戦はもちろん、過去の「Mリーグ」の試合も見逃し配信中。スマートフォンやPC、タブレット、テレビデバイスから、いつでもどこでも楽しむことができる。

また、「Mリーグ」のオフシーズンの“熱狂”は「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』にて、2026年6月1日(月)午後3時より放送。「Mリーグ2025-26」の優勝チーム4名および個人賞獲得者4名は、予選3rdステージからシードスタートで参戦する。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら、総勢72名のトップ雀士が集結する本トーナメントも楽しみにしたい。

■『Mトーナメント2026』放送概要

初回放送日時：2026年6月1日(月)午後3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継される。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式X(＠abema_mahjong)などで告知される。

放送チャンネル：麻雀チャンネル(初回)

＜『Mトーナメント2026』対局スケジュール＞