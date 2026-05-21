「GREENROOM FESTIVAL」が愛され続ける理由、海と音楽とカルチャーが交わる場所

「GREENROOM FESTIVAL26」が2026年5月23日（土）、24日（日）の2日間に渡って開催される。 ”Save The Ocean”をコンセプトにした音楽とアートのカルチャーフェスティバルとして2005年に始まった同フェスは今年で21年目を迎え、初夏の定番フェスとして、音楽ファンのみならず多くの人が楽しみにしているイベントだ。今や日本全国、毎月のように何かしらのフェスが行われているなか、「GREENROOM FESTIVAL」はなぜ長年開催され、多くの来場者やアーティスト、出店者に愛されているのか？ その魅力について考えてみた。

「GREENROOM FESTIVAL」は2005年の開始当初、横浜大さん橋ホールを会場としていたが、2010年からは神奈川県・横浜赤レンガ倉庫野外特設会場へと移動して現在に至っている。赤レンガ倉庫といえば、最寄りの駅から徒歩10分ほどの東京湾を望む絶景スポット。フェスが行われていないときでも、買い物や散歩、デートなどで訪れる人が多く、恵まれた環境にある。地元の横浜や東京からはもちろん、遠方からのアクセス良好で、都市型フェスでありながら、自然との触れ合いも感じられることが特徴と言える。海を臨むロケーションは名称にも表れており、「GREENROOM」は「波のチューブ内の空間」を意味するサーフィン用語。サーフィンをする人にとって最高で特別な空間とされているのだとか。

そんなフェスのテーマは、「海や緑の⼤切さ、⼼地よさを「⾳楽」「アート」「カルチャー」を通して伝えていく」ことで、サーファーでもある主催者の釜萢直起がフェス立ち上げにあたり掲げたものだ。そのきっかけは、まだ⽇本ではビーチカルチャーやサーフカルチャーが根付いていないなか、2004年にカリフォルニアのラグーナビーチで開催されていた「ムーンシャインフェスティバル」を観た釜萢が、「⾳楽だけでなく、アートやファッション、ライフスタイル、そして”⾃然を⼤切にする”という意識がカルチャーの⼀部としてしっかり息づいていた。そこにすごく衝撃を受けた」(Rolling Stone Japanのインタビューより)ことから生まれたコンセプトだという。

その思いは言葉だけではなく、フェスを通して行われている様々な環境アクションに繋がっている。今年の開催内容からピックアップすると、海や自然をテーマにしたアートエキシビジョンの開催、海や自然環境をテーマにしたフィルムの上映、流木や廃材、海洋ゴミなどを使用したフィールドアートの展示などが会場で実施される。

そんな取り組みが継続されているのも、毎年出演するアーティストの ”グッドミュージック” を楽しめることが大前提だ。そのラインナップは、学⽣時代からサーフィンやスケートボードにどっぷり浸かっていたという釜萢の嗜好とフェスのコンセプトを体現したものであることは、第1回にカリフォルニア生まれの音楽家でスケートボーダーのトミー・ゲレロ（Tommy Guerrero）が出演していることからも明白。その後、出演アーティストは年々増加していき、チャカ・カーン（Chaka Khan）、ジミー・クリフ（Jimmy Cliff）といった誰もが知るレジェンドから、ハイエイタス・カイヨーテ（Hiatus Kaiyote）、ヴィンテージ・トラブル（Vintage Trouble）らR＆B、ソウルテイストなアーティストも登場している。2019年には、トム・ミッシュ（Tom Misch）が出演。心地良いトーンで聴かせるギタープレイと耳馴染みの良い美声を響かせた。2024年にはメインステージ「GOODWAVE」の初日にUKダンスシーンを牽引するフューチャー・ディスコ・ユニット・ジャングル（JUNGLE）が、2日目は待望の初来日を果たしたシンガーソングライターのトーンズ・アンド・アイ（Tones and I）がそれぞれヘッドライナーを務めて話題を呼んだ。

GOODWAVE 豪華アーティストが奏でるGREEN ROOM FESTIVALのメインステージ

BLUESKY 海辺の太陽の下、気持ち良く⾝体を揺らす開放感あるステージ

2025年は20周年を記念して3Days開催となり、満を持してカマシ・ワシントン（Kamasi Washington）、ジェイコブ・コリアー（Jacob Collier）らが出演。原点回帰のトミー・ゲレロの参加もあり、アニバーサリーに花を添えた。2026年のラインナップについては別稿に譲るが、開催から20年を経て、DAWによる制作やサブスク配信の浸透などもあり音楽ジャンルの細分化やアーティストの増加もありながら、あくまでもフィジカルで人間味のあるアーティストたちにこだわりブッキングしていることが、「GREENROOM FESTIVAL」の大きな魅力ではないだろうか。2018年からは、新たに「LOCALGREEN FESTIVAL」もスタート。5月と11月の2度にわたりグッドミュージックを届けている。

SURF MARKET、サーフブランドやフードトラックが並び、にぎわい溢れるエリア

オーガナイザーの釜萢は、ライブハウスや古着屋、個性的な店で活気ある東京・町⽥で育ち、⼩⽥急線に乗り1時間以内で行ける湘南地域で海に親しんだという。そんな多様なカルチャー体験が活かされた「GREENROOM FESTIVAL」は、音楽と海、緑、フード、ドリンク、アート、アパレルが一体となり、我々を迎えてくれる。「新しい風が小さな流れを作り波となり、小さな波が集まり大きな波となる、そして、最高のグリーンルームを創る…」。オフィシャル・ウェブサイトに綴られたメッセージと共に、これからも最高に心地良い空間で「GREENROOM FESTIVAL」は続いて行くはずだ。

＜イベント情報＞

GREENROOM FESTIVAL26

2026年5月23日（土）・5月24日（日）横浜赤レンガ倉庫

アーティストラインナップ

5/23（土）

ELLA MAI

LEISURE / KREVA / Dragon Ash / 平井 大

KID FRESINO / Emma-Jean Thackray / Matteo Mancuso

go!go!vanillas / GADORO / PES

おとぼけビ〜バ〜 / 長岡 亮介

CAPTAIN VINYL / Alex from Tokyo / Ajuchan

5/24（日）

JON BATISTE

JANELLE MONÁE / 東京スカパラダイスオーケストラ / AI

ORANGE RANGE / Joe Armon-Jones / KIRINJI

iri / Kroi / SPECIAL OTHERS / S.A.R.

GEZAN / Tribe Sampler Collective – Nujabes Tribute Set –

SHACHO (SOIL&”PIMP”SESSIONS) / DJ KAWASAKI / DJ SHOTA

主催：グリーンルームフェスティバル実行委員会

オフィシャルサイト：https://greenroom.jp

Instagram：https://www.instagram.com/greenroomfestival/

X：https://twitter.com/GreenroomFes

TikTok：https://www.tiktok.com/@greenroomfestival