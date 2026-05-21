阪神 vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 中日
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-阪神3勝（5/20 中日7-8阪神 (阪神)、5/19 中日2-4阪神 (阪神)、5/6 阪神2-0中日 (阪神)、5/5 阪神3-7中日 (中日)、5/4 阪神3-7中日 (中日)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|0
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|43
|20
|21
|2
|.488
|5
|5
|広島
|40
|15
|23
|2
|.395
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6