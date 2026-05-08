日本マクドナルドは5月15日、ハッピーセット「へんしん!マクドナルドロボ」と「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」と「運ぶ乗りもの」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

マクドナルドのお店や商品がロボットに変形

へんしん!マクドナルドロボは、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。第1弾(5月15日～5月28日)では、ナゲットロボ、デリバライオン、ティラノサプライズ、えだまめコーンイーグル。第2弾(5月29日～6月11日)は、バーガーマン、おとどけサウルス、メガモッサ、ウルフドリンカが登場する。

お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめる。例えば、お店をモササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まる。さらに、マクドナルドロボの世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、お店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれる。遊びながら、誰でも"スマイルの守護者"になりきって楽しむことができる。

©2026 McDONALD’S

マックのマネージャーやクルーになったちいかわが登場

ハッピーセットちいかわは、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。第1弾(5月15日～5月28日)では、ちいかわ、ハチワレ、くりまんじゅう、ラッコ。第2弾(5月29日～6月11日)では、うさぎ、モモンガ、古本屋、シーサーが登場する。

制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな?」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。

左:くりまんじゅう(マックカフェ バイ バリスタ)/右:ラッコ(デリバリークルー)

©nagano / chiikawa committee

なお、ハッピーセットちいかわは、5月15日・5月29日の2日間は同社公式アプリで配布する購入券を所持する人への限定販売となる。朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯1人4個までの販売となる。店頭(有人レジ、タッチパネル式注文端末)、モバイルオーダー、ドライブスルーでの販売のみとなり、マックデリバリーサービスおよびその他宅配サービスでの販売は停止する。

5月16日～5月28日、5月30日～6月11日の期間は、購入券提示の必要はないが、1グループ1会計4個までの販売となる。店頭(有人レジ、タッチパネル式注文端末)、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスでの販売となり、その他宅配サービスでの販売は停止する。

「ほんのハッピーセット」に新しい絵本と図鑑が登場

さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本を作ることができる。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲーム付き。

Copyright ©2026 by Blueandyellow,LLC Licensed by Cosmo Merchandising

©Shogakukan 2026