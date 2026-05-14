日本マクドナルドは5月20日、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ計5つの新商品を全国のマクドナルド店舗(一部店舗は除く)で発売する。

ご当地マック

「ご当地マック」全5種登場

「北海道じゃがチーズてりやき」(単品490円～、バリューセット790円～)は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げたてりやきマックバーガーに、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」(単品490円～、バリューセット790円～)は、黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせ、名古屋名物の「手羽先」を再現した一品。

「博多明太バターてりやき」(単品490円～、バリューセット790円～)は、てりやきマックバーガーに博多明太バターマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを組み合わせた一品。

その他、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」(単品410円～、バリューセット610円～、コンビ470円～)も登場する。ジューシー&スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとした ポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスラ イス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした。

さらにサイドメニューでも"ご当地マック"を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」(ポテト単品・バリューセット価格に各＋50円～)も、新登場する。

「聖闘士星矢」 コラボパッケージで提供

「聖闘士星矢」とコラボレーションし、人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供する。北海道じゃがチーズてりやきには「ペガサス星矢」、博多明太バターてりやきには「アンドロメダ瞬」&「フェニックス一輝」、名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキンには「ドラゴン紫龍」、北海道じゃがチーズてりやきマフィンには「キグナス氷河」がパッケージのデザインとして描かれている。

「聖闘士星矢」 数量限定オリジナルパッケージ

グランドコーク&グランドフライも再登場

さらに、昨年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」(440円～、バリューセット価格＋100円)と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」(490円～、バリューセット価格＋100円)が再登場する。バリューセット(Mセット)のコカ･コーラとマックフライポテトが＋200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意している。

霜降り明星せいやが聖闘士星矢となって登場

5月19日から放映する新TVCMでは、霜降り明星のせいやさんが聖衣を着用し、聖闘士星矢の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱。ユーモアと迫力のある内容となっている。

新TVCM ご当地マック「聖闘士星矢」篇