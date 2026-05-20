スターバックス コーヒー ジャパンは日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」という想いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案していく。

その第2弾として、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに、甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような『バナナ アフォガート フラペチーノ』を、2026年5月27日より販売する。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』とは?

『バナナ アフォガート フラペチーノ』は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ。

カップの底には、「もったいないバナナ」(以下に詳細あり)の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注いでいる。

そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和するという。

コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げたとのこと。

おいしいのに規格外の「もったいないバナナ」を活用

『バナナ アフォガート フラペチーノ』では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届けていく。

『バナナ アフォガート フラペチーノ』販売期間や価格は?

■商品名／価格

『バナナ アフォガート フラペチーノ』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞687円 ＜店内ご利用の場合＞700円



◆販売期間：2026年5月27日(水)～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。



◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

モバイルオーダー ＆ ペイで楽しむ、ほろ苦くてほろ甘いカスタマイズも登場！

モバイルオーダー ＆ ペイにて、『バナナ アフォガート フラペチーノ』をよりコーヒーの味わいで楽しめるカスタマイズキャンペーンを、5月27日より実施する。

期間中、モバイルオーダー ＆ ペイでは、エスプレッソショット追加(55円)をカスタマイズフリーで楽しめる『バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加』が登場。

バナナのとろける甘さに、エスプレッソのほろ苦さを重ねることで、コーヒーの香りや味わいをよりはっきりと感じられる一杯に。コーヒー好きな人や、少し大人な味わいも試してみたい、そんな気分のタイミングにおすすめの楽しみ方とのこと。

実施期間： 2026年5月27日(水)～6月21日(日)

※モバイルオーダー & ペイ もしくは 店頭セルフオーダー端末ORDER STATIONで注文可能