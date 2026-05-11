スターバックス コーヒー ジャパンは、イチゴの果肉感とチョコレートの食感を楽しめる2種の新作ビバレッジを5月11日より販売すると発表した。また同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」とコラボレーションしたジェルネイルシール全3種を、スターバックス公式オンラインストアにて展開する。ビバレッジの味わいだけでなく、指先からもスターバックスの世界観を楽しめる新しい“イチゴ体験”を提案するという。

「ごろっと イチゴ ミルク」「イチゴ チョコレート フラペチーノ」イメージ画像

イチゴを“果肉ごろっと”か“つぶつぶチョコ”で楽しむ、2つの新作が登場

5月11日より、甘酸っぱいイチゴの魅力を多彩に表現した2種のビバレッジが登場する。

ごろっと イチゴ ミルク

「ごろっと イチゴ ミルク」(Tallサイズのみ 持ち帰り:609円 店内利用:620円)は、昨年人気の「THE 苺 ミルク」を進化させた一杯だ。贅沢なイチゴ果肉の食感と、ふわふわのミルクが織りなすやさしい甘さが特長となっている。ミルクとイチゴが混ざり合い、鮮やかな2層からやわらかなピンク色へと変化する見た目も楽しめる。

イチゴ チョコレート フラペチーノ

「イチゴ チョコレート フラペチーノ」(Tallサイズのみ 持ち帰り:732円 店内利用:745円)は、イチゴの果実感にチョコレートチップの食感とソースのまろやかさを重ねた。果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てた満足感のある味わいに仕上げている。

ビバレッジやブランドから着想を得たデザインで楽しむ「ohora + STARBUCKS」

ohora + STARBUCKS

スターバックスは、一杯のビバレッジを通じた「豊かなひととき」の提供を大切にしている。この想いは、「日常の中に美しさを見出す」というフィロソフィーを掲げ、サロンクオリティのネイルを自宅で手軽に楽しめる独自技術を展開する「ohora(オホーラ)」と深く共鳴した。

本コラボレーションは、両社に共通する「何気ない瞬間を豊かにしたい」という想いから、スターバックスの体験をライフスタイル全般へと広げる取り組みだ。ふとした瞬間に目に入る手元にブランドの世界観を纏うことで、日常に小さな高揚感を添える新しい体験を提案する。

■商品詳細/価格

・「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk」 2,750円

新作「ごろっと イチゴ ミルク」をイメージし、イチゴとミルクが混ざり合う様子を表現。



・「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte」 2,750円

「ダブルトールラテ」のエスプレッソとミルクが溶け合うグラデーションを表現。



・「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green」 2,750円

象徴的なグリーンを基調に、ドリンクIDボックスなどの遊び心を加えたデザイン。



販売概要:2026年5月11日午前6時よりスターバックス公式オンラインストアにて販売。

※なくなり次第終了。ジェルランプでの硬化が必要。

