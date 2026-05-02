スターバックス コーヒー ジャパンは、5月1日に日本で公開される映画『プラダを着た悪魔 2』を記念し、劇中のキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジ2種を4月30日に紹介した。

本企画は、アンディのコーヒー使用シーンをはじめ、長年愛されてきた同作のカルチャーをお祝いするコラボレーションだ。キャラクター「Miranda(ミランダ)」と「Andy(アンディ)」の味わいを表現した特別な一杯を、全国のスターバックス(一部店舗を除く)で楽しむことができるという。

The Miranda (ザ・ミランダ) スターバックス ラテ

ミランダにインスパイアされた、無脂肪ミルク変更のスターバックスラテ。「なぜって? それ以外の選択肢など⋯⋯ありえません。」という彼女のスタイルを、フォームなし、ショット追加、エクストラホットのカスタマイズで表現している。

The Miranda (ザ・ミランダ) スターバックス ラテ 持ち帰り 545円〜 / 店内利用 555円〜

価格(Tallサイズ):持ち帰り 545円〜 / 店内利用 555円〜

カスタマイズ内容:スターバックス ラテ(Hot)、無脂肪ミルク変更、フォームなし、エスプレッソショット追加(+55円)、エクストラホット



The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ

アンディにインスパイアされた、オーツミルク変更のカプチーノ。バニラビーンフレーバーシロップとシナモンを加えた洗練された味わいは、かつての自分とこれからの自分のはざまで歩む彼女を思わせる構成となっている。

The Andy (ザ・アンディ) オーツミルク カプチーノ 持ち帰り 624円〜 / 店内利用 635円〜

価格(Tallサイズ):持ち帰り 624円〜 / 店内利用 635円〜

カスタマイズ内容:カプチーノ(Hot)、オーツミルク変更(+55円)、バニラビーンフレーバーシロップ追加(+80円)、シナモンパウダー追加



映画『プラダを着た悪魔 2』について

時代を席巻した“働く女性のバイブル”がアップグレードして登場。ファッション誌「ランウェイ」の編集長ミランダと、元アシスタントのアンディが雑誌存続の危機に再びタッグを組む。5月1日より劇場公開される。