東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」では、5月13日よりサマーシーズンがスタートしました。今季は、抹茶や煎茶などの和素材にトロピカルなフルーツを重ねた新ビバレッジに加え、初のモーニングプレートが登場。メディア向けに開催された試飲会で、至福の朝時間を堪能してきました。

5月13日より発売中のモーニングプレート『ロースタリー ブレックファスト マッティーナ』

ラグジュアリーホテルの朝食のような彩り豊かなモーニングプレート

ロースタリー 東京の新メニューとして登場したモーニングプレートの『ロースタリー ブレックファスト マッティーナ』。これまで、スターバックスのイタリアンベーカリー「プリンチ」ではモーニングプレートの販売がありましたが、ロースタリー 東京では初となるのだそう。

『ロースタリー ブレックファスト マッティーナ』(店内利用のみ 2,250円)

運ばれてきた大きなプレートには、コルネッティと日替わりで提供される2種類のパン、ミネストローネとノッチョーラ。さらに白いプレートには、サラダとフリッタータ、モルタデッラと生ハム、ホワイトフランクと彩り豊か。複数のパンにスープまで付いているので、しっかりと満腹感も得られそうです。

筆者が特に感動したのは、ミネストローネ。トマトのコクとまろやかな酸味が効いたスープには、ズッキーニやひよこ豆、ベーコン、玉ねぎなど、朝からこんなにも具だくさんのスープが食べられて贅沢な気持ちに。

サラダには、ホワイトバルサミコを使用したドレッシングをオン。爽やかな甘みのあるすっきりとした味わいが、朝の清々しい空気とマッチします。ボリュームのあるホワイトフランクは、パリッとした食感がたまらない！ジュワッと広がる肉の旨みと共にほんのりとハーブが香る上品な味わいでした。

3種類のパンは、そのまま食べてももちろん美味しいのですが、ミネストローネにディップしたり、サラダやハムを挟んだり、ノッチョーラを付けたりと、様々な味わい方を楽しめます。

個人的に特にヒットしたのは、ノッチョーラをつけること。ヘーゼルナッツの濃厚なフレーバーと、とろけるような甘さが絶品で、デザートのように最後に食べるのをおすすめします。

『ロースタリー ブレックファスト マッティーナ』は、オープン時間から午前11時まで提供予定。通年で販売予定なので、ぜひロースタリー 東京のテラス席で朝日を浴びながら味わってみてくださいね。

トロピカルなコーヒー&ティーで南国気分を満喫

『コールド ブリュー グリーンフィズ パイナップル ＆ ミント』(お持ち帰り 1,091円、店内利用 1,200円)

モーニングプレートと共に清々しい朝にオーダーしたいと思ったのが、ロースタリー 東京の1階メインバーで販売中の新作『コールド ブリュー グリーンフィズ パイナップル ＆ ミント』です。

コールドブリュー コーヒーにトニックウォーター、パイナップルの果肉ソース、ミントを合わせたスパークリングビバレッジで、全体的に軽やかな味わい。パイナップルのすっきりしたフレーバーにコーヒーの香りを感じる爽快感のあるビバレッジで、コーヒーが好きな人はもちろん、普段飲まない人も挑戦しやすい印象です。中に入っているミントをストローで潰したり、ストローで飲む位置を変えたり、混ぜたりと1杯でいろんな味わいを楽しめますよ。

『石臼抹茶 マンゴー ココナッツ ラテ』(お持ち帰り 1,374円、店内利用 1,400円)

リフレッシュや現実逃避をしたい時、夏を感じたい時に飲んで欲しいのが、2階のティバーナ バーの新作『石臼抹茶 マンゴー ココナッツ ラテ』です。カップの底から、マンゴー果肉ソースにココナッツクリームを加えたミルク、石臼で丁寧に挽いた抹茶を重ね、3層のコントラストが美しい1杯に。

一見、濃い抹茶の色味から苦そうな印象がありましたが、飲んでみると渋みや苦みは感じられませんでした。抹茶の深い香りとココナッツのまろやかさ、マンゴーの華やかな甘さが絶妙に絡み合い、南国の情景が浮かぶ味わいに。ココナッツ独特の重厚感ある甘みが抹茶によって抑えられ、奥行きはありつつも軽やかな口当たりでした。初夏の青空を眺めながら、また夏の茹だるような暑い日に飲みたくなる、南国を感じられるビバレッジです。

今回紹介したビバレッジ以外にも、1階のメインバーでは『コールド ブリュー グリーンフィズ グリーンアップル ＆ ライム』(お持ち帰り 1,091円、店内利用 1,200円)、2階のティバーナ バーでは『笹香り 涼み煎茶（わらび餅入り）』(お持ち帰り 1,178円、店内利用 1,200円)、3階のアリビアーモ バーでは『アリビアーモ フローズン コーヒー & シトラス』(店内利用のみ 2,500円)が、5月13日から9月3日まで販売されます。

まもなくやってくる夏。ロースタリー 東京のサマービバレッジでクールダウンしてみてはいかがでしょうか？