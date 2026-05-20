2026年5月の新作5品まとめ(5月19日発売予定)

本記事ではミニストップで5月19日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、「天空の抹茶®」を使用したこだわりの抹茶スイーツを中心に、大麦入りおにぎりやお弁当の食事メニューなど、和の味わいを手軽に楽しめるラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年5月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「天空の抹茶モンブラン」(386.64円)

価格 : 386.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

山間地域茶園で栽培された茶葉を使用した、緑鮮やかで濃厚な風味が特徴の静岡県産「天空の抹茶®」を使用した「天空の抹茶モンブラン」(386.64円)は、抹茶ケーキを土台に、ホイップクリームと抹茶ソース、抹茶モンブランクリームを絞り、抹茶を存分に味わえます。

「しあわせクレープ 天空の抹茶」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「天空の抹茶モンブラン」と同様に「天空の抹茶®」使用の「しあわせクレープ 天空の抹茶」(235.44円)は、抹茶ホイップと北海道産のつぶあんにわらび餅を合わせ、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包んでいます。

「抹茶×抹茶クロワッサン」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

バター風味のデニッシュ生地で抹茶クリームと抹茶ケーキ生地を包み、焼き上げた「抹茶×抹茶クロワッサン」(170.64円)は、抹茶のほどよい苦みが楽しめます。

「手巻しゃけ(大麦入り)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

天然アラスカ産の鮭を使用したおにぎり「手巻しゃけ(大麦入り)」(159.84円)は、白だしを加え、鮭の旨みをしっかりと感じられるよう仕立てています。

「ごろっと煮物の幕の内弁当」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ごろっと煮物の幕の内弁当」(537.84円)は、5種類の煮物と玉子焼き、西京味噌で漬け込んだ旨みのある焼魚を組み合わせたお弁当です。

まとめ

5月19日発売の新商品は、「天空の抹茶®」を使用した濃厚な味わいの「天空の抹茶モンブラン」「しあわせクレープ 天空の抹茶」「抹茶×抹茶クロワッサン」をはじめ、毎日の食事にもぴったりな「手巻しゃけ（大麦入り）」「ごろっと煮物の幕の内弁当」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用