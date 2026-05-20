セブン - イレブン・ジャパンは、新感覚な新しいドリンクの楽しみ方を提案する「ジョージア アシャッチュピーチ」と「ジョージア アシャッチュマンゴー」を、全国のセブン - イレブン店舗限定で5月26日より順次発売する。アイスティーにエスプレッソショットのアクセントを加えた韓国で人気のカフェメニューで、発売に合わせてアプリクーポンの配信も実施するという。

韓国で人気の新感覚ドリンク「アシャッチュ」とは

アシャッチュとは、韓国語のア(アイスティー)、シャ(エスプレッソショット)、チュ(追加)の頭文字を合わせた言葉である。その名の通り、アイスティーにエスプレッソショットのアクセントを加えた、韓国で人気のカフェメニューで、「コーヒーなのに苦くなくて飲みやすい」とSNSを中心に話題となっている。

ピーチとマンゴーの2商品が全国で新登場

今回のラインアップは以下の通り。

ジョージア アシャッチュピーチ

爽やかなピーチアイスティーをベースに、エスプレッソコーヒーのコクをプラスした商品。ピーチのフルーティーな甘みとコーヒーのほろ苦さが調和した、さっぱりとした味わいが特長である。「苦くなくて飲みやすい」と評判の、これまでになかった新感覚のドリンクを楽しめるという。価格は170.64円。

ジョージア アシャッチュピーチ 170.64円

ジョージア アシャッチュマンゴー

濃厚なマンゴーの風味が香るアイスティーに、エスプレッソのアクセントを加えた商品。トロピカルな味わいながら、後味はすっきりとした飲み心地に仕上げている。ごくごく飲める軽やかな口当たりは、これからの暑い季節にもぴったりの一杯であるという。こちらも価格は170.64円。

ジョージア アシャッチュマンゴー 170.64円

セブン-イレブンアプリで50円引きと30円引きのクーポンを配信

今回の発売に合わせ、5月26日から6月15日までの期間、セブン - イレブンアプリに会員登録されている方を対象としたアプリクーポン概要が以下の通り実施される。

期間中、セブン - イレブンアプリで配信されるクーポンを使用すると、対象の「ジョージア アシャッチュピーチ」「ジョージア アシャッチュマンゴー」のいずれか1本を50円引きで購入できる。さらに、アプリで50円引きクーポンを提示していずれか1本を購入すると、次回使える30円引きクーポンがプレゼントされるという。

50円引きクーポン

30円引きクーポン

クーポン利用期間も5月26日から6月15日までとなる。セブン-イレブン標準価格からの値引きとなり、他のクーポンとの併用はできない。店舗によって一部取り扱いのない商品があるとのことだ。