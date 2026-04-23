スターバックスは、韓国発のストリートウェアブランド「thisisneverthat」とコラボレーションしたコレクションを4月28日(火)より、公式オンラインストアにて発売します。アパレルブランドとのコラボは毎回話題になることから気になっている人も多いはず。発売に先駆けて行われた展示会で、全ラインアップをチェックしてきました。

コーヒーをストリートスタイルの一部として取り入れる新提案

今回、スターバックスがコラボレーションする「thisisneverthat」は、世界のストリートカルチャー、音楽、若者ムーブメントからインスピレーションを得て、レトロな美学とモダンなデザインを融合させた、ユニークで控えめなファッションを創出しているストリートウェアブランド。一方、スターバックスは、一杯のコーヒーを通じて人と人、人とコミュニティがつながる体験を大切にしており、ファッションとコーヒーとジャンルは違えど、どちらも日常に寄り添い、個人のスタイルや価値観を映し出す存在です。

また、「thisisneverthat」の由来でもある“未完成だからこその自由さ”“同じ瞬間を共有することで生まれるコミュニティ”という考え方が、スターバックスのヒューマニティと重なり合うことから、今回のコラボレーションが実現したのだそう。

本コラボレーションのコンセプトは“neverthatcoffee”。コーヒーをストリートスタイルの一部として取り入れる、新しいコーヒーの楽しみ方を提案するといいます。

ラインアップは、ウェアの他にもステンレスボトル、ボトルバッグなど、さまざまなシーンで気軽に使える全10種。ストリートファッションとコーヒーが交差する、シンプルでスタイリッシュ、かつ遊び心のある新しいスタイルを楽しめます。

『thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル』

『thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル』(680ml 6,600円)

『thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル』は、ハンドル付きリッドが特徴のステンレスボトル。カーキを基調にしたマット質感のボトルには、前面に“thisisneverthat”、背面に“starbucks”の文字とサイレンロゴをあしらったシンプルながらもコラボレーション感のあるデザインに。容量は680mlとベンティサイズまで対応しているので、これからの季節の水分補給にも良さそう。

『thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー』

『thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー』(503ml 5,500円)

『thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー』は、直線的な輪郭と、ステンレスを削り出したかのような見た目が特徴のステンレスマグタンブラーです。日本のスターバックスではあまりなじみの形状ですが、韓国のスターバックスでは非常に人気なモデルなのだそう。保冷保温機能があるタンブラーには、スライド式の飲み口が付いたフタも付いており、うっかり倒してもこぼれにくい仕様に。容量は503mlでグランデサイズまで対応しています。

前面には“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインとサイレンロゴを、背面には両ブランド名がスクリプト体のタイポグラフィでさりげなくデザインされています。

『thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ』

『thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ』(18,700円)

程よいゆとりを持たせたレギュラーフィットのシルエットの『thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ』は、表情豊かなコットンサーマルジャージ素材を採用したプルオーバーパーカーです。最大の特徴は、手間を惜しまず施された加工感。ピグメント染めとガーメントウォッシュ加工を組み合わせることで、新品時から長年着込んだような絶妙な色ムラと、肌になじむ柔らかな質感を実現したのだそう。

前面には“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはフードからちらりと覗くようにサイレンロゴがあしらわれていました。

『thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック』

『thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック』(18,700円)

『thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック』は、シルエットとプリント、ガーメントウォッシュ加工は『thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ』と色違いですが、大きく異なるのは素材です。

肉厚でしっかりとした着心地の360GSMコットンブレンドフレンチテリー素材を採用し、ふわっと柔らかい肌触りで包み込みます。

『thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ』

『thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ』(全2色 各8,800円)

しっかりとした厚みのあるコットンジャージー素材を使用した、リラックスフィットの『thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ』は、前面には“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴを施し、一枚で主役になるデザインに。首元は型崩れしにくいリブ仕様の襟を採用しており、デイリーユースに最適な耐久性も備えていますよ。

オフブラックは、ガーメントウォッシュ加工を施すことで、新品時から肌なじみが良く、こなれた雰囲気を演出。ホワイトカラーにはピグメント染めを採用し、絶妙な色ムラと、着込むほどに増すヴィンテージのような経年変化を楽しめます。

『thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ』

『thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ』(全2色 各12,100円)

風合い豊かな『thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ』は、『thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ』と同じく、凹凸のある表情が特徴のコットンサーマルジャージーを使用し、ピグメント染めとガーメントウォッシュ加工を施していました。

前面には“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴがプリントされています。

『thisisneverthat starbucks キャップ』

『thisisneverthat starbucks キャップ ブラック』(8,800円)

素材にタフなコットンツイルを使用した『thisisneverthat starbucks キャップ』は、6パネル構造のベースボールキャップです。バイオストーンウォッシュ加工を施したことで、生地の表面に絶妙なアタリと柔らかさを出し、長年愛用しているようなヴィンテージライクな表情に仕上げたのだそう。

『thisisneverthat starbucks キャップ グリーン』(8,800円)

ブラックの前面には“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインを、グリーンの前面には両ブランド名がスクリプト体のタイポグラフィでデザインされています。

背面にはサイレンロゴも。ストラップバック仕様により、好みのフィット感にスムーズなサイズ調節が可能ですよ。

『thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック』

『thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック』(13,200円)

デイリーユースに最適な容量15リットルの『thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック』は、素材に耐久性のあるナイロン素材を採用。さらにガーメントウォッシュ加工を施すことで、使い込んだようなこなれた質感と柔らかな手触りを実現したのだそう。小物の整理に便利なフロント外ポケットや、手持ちに便利なトップハンドルなど、細部まで使い勝手にこだわったといいます。

さらに、本体をコンパクトに折りたたんで持ち運べるパッカブル仕様のため、旅行や買い物のサブバッグとしても便利！デザインのアクセントとして、フロントにはデザインラベルと刺繍アートワークが配置されています。

『thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック』

『thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック』(6,600円)

『thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック』は、『thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル』に合わせて設計された持ち運びに便利なボトルバッグです。メイン素材には耐久性のあるナイロン素材を採用し、ガーメントウォッシュ加工を施すことで、使い込まれたような柔らかな質感と独特の風合いを引き出したといいます。

長さの調節が可能なショルダーストラップを装備し、さらに、未使用時にはコンパクトに折りたたんで収納できるパッカブル仕様のため、メインバッグに忍ばせておけば必要な時にすぐに取り出せます。

その他にも、“thisisneverthat”のロゴタイプに“starbucks”を組み合わせたオリジナルデザインのデジタル スターバックス カードも登場するなど、本コレクションはどんなシーンでも活躍するものばかり。フーディーやTシャツはS、M、L、XLの4サイズ展開で性別関係なく着用できますよ。4月28日(火)午前6時から販売予定なので、気になる人はお見逃しなく！