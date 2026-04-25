通信カラオケ・JOYSOUNDが提供する映像視聴サービス「みるハコ」では、5月8日～10日の3日間にわたって開催される『KCON JAPAN 2026』のライブステージを生配信する。

『KCON JAPAN 2026』

『KCON』は、K-POPを中心に、Kビューティー、Kフード、Kドラマ、Kファッションなど、韓国カルチャーを体験できる大型イベント。今年も千葉・幕張メッセを舞台に、人気アーティストによるライブステージをはじめ、多彩なコンテンツが展開される。

「みるハコ」では、その中核となるライブステージを3日間連続で生配信。INI、JO1、ZEROBASEONEをはじめ、日本と韓国で活躍する人気アーティストたちのパフォーマンスを、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルームで楽しめる。

カラオケルームならではのプライベート空間で、推し活仲間と一緒に盛り上がれるのも特徴。大画面と高音質の音響により、会場にいるような臨場感と没入感を味わえる。

配信日時は、5月8日、9日、10日の各日19時開演で、22時頃終了予定。チケットは個人チケットが1人3,900円、グループチケットが1ルーム15,600円で、別途室料が必要となる。視聴する日ごとにチケットが必要で、3歳以上は有料。チケットは4月24日から5月22日23時59分まで、「みるハコ」WEBサイト内の特設ページで販売される。

また、生配信に加え、後日アーカイブ配信も実施。5月8日公演は5月14日12時～20日23時59分、5月9日公演は5月15日12時～21日23時59分、5月10日公演は5月16日12時～22日23時59分に、それぞれ1回視聴できる。