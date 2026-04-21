通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE Tour 10th ALL STARS!!』の最新ライブ映像を配信する。対象となるのは、幕張メッセとインテックス大阪で計7日間にわたり開催されるバーチャルライブツアーのうち、3月14日の公演映像。4月27日12時から5月26日23時59分まで、全国の対象カラオケルームで楽しむことができる。

『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE Tour 10th ALL STARS!!』

視聴には、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入した対象店舗でチケットを購入する必要があり、料金は個人チケットが1人2,800円、グループチケットが1ルーム9,980円(別途室料)。再生時間は約2時間37分となっており、カラオケルームならではの臨場感の中で、最新ライブ映像を堪能できる。なお、チケットの販売期間は5月26日23時59分まで。コンビニ・ペイジー決済は5月24日23時59分までとなる。

今回の配信を記念して、2024年に開催された『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-』のスペシャルセレクション映像も無料配信される。こちらは4月27日から7月5日まで視聴可能で、料金は無料。ただし別途室料は必要となる。再生時間は約26分で、過去ライブの熱狂を手軽に振り返ることができる企画となっている。

あわせて、「キョクナビJOYSOUND」アプリを使ったキャンペーンも実施。対象曲を予約・歌唱して応募した人には、もれなくオリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。詳細は、対象機種導入店舗の選曲端末「JOYPadキョクナビ」のトップ画面から「キャンペーン」バナーを通じて確認できる。

また、『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE Tour 10th ALL STARS!!』のチケット購入者には、みるハコオリジナルのレプリカチケットも特典として用意される。特典は2026年7月以降、順次発送予定。グループチケットの場合は、チケット1枚につき4個が発送される。

『あんさんぶるスターズ!! DREAM LIVE』は、2017年の「1st Tour “Morning Star!”」以来、これまで10回の公演実績を重ねてきた人気ライブシリーズ。最新ツアーの映像を早くもカラオケルームで楽しめる今回の展開は、ファンにとって見逃せない機会となりそうだ。