俳優の志田未来が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーションに臨んだ。担当したのは、10日・17日の2週にわたって放送される「はぐれ者とはぐれ猫2」。革ジャン姿で傷ついた猫を救う“活動家”阪田泰志さん(41)とその仲間たちを追った作品だ。

強面でぶっきらぼうな阪田さん。しかし、作品を見進めた志田は「猫だけでなく、人に対してもちゃんと愛情のある方」と印象を変えていく。彼のもとに集まる不器用な人々、そして傷ついた猫たちの姿から、受け取ったものとは――。

名古屋の野良猫たちを救う前代未聞の「ねこ革命」

阪田さんが全てを注ぎ込むのは「猫の保護活動」。自由奔放な気分屋で、普通の会社員になろうなど考えたこともなく、自らを「活動家」と呼ぶ“社会のはぐれ者”だ。

彼が運営する保護シェルターは赤字続きで火の車。多額の借金を抱えながら、たくさんの猫を保護している。さらに、新たな試みを発表するとSNSが炎上。活動は思わぬ逆風にさらされていた。

それでも「日本初の快挙を名古屋で」と名古屋の野良猫たちを救う前代未聞の「ねこ革命」を掲げる。それは6億円以上を投じて約1万8000頭の野良猫に不妊・去勢手術を施すというプロジェクトだ。処分される命を減らし、人と猫が共に生きる町をつくる…荒唐無稽とも言える計画の前に、資金も人手も足りない現実が立ちはだかる。

そんな阪田さんの元には、彼の情熱に引き寄せられるように様々な“はぐれ者”たちが集まってくる。アルバイトの大学生もその一人。いじめを経験し、居場所を見つけられずにいた青年だ。病気の猫を看病するため、片道3時間掛けてシェルターに通う中、就職活動に失敗、失意の末に彼が向かったのは…。

無表情で猫を抱える阪田泰志さん (C)フジテレビ

「知れば知るほど、すごく魅力的な素敵な方」

最初に映像やナレーション原稿に触れた時は、「ぶっきらぼうというか、何を考えているか分からない。パッと見た感じもちょっと強面(こわもて)な方ですし、どんな方なんだろう」と感じたという志田。

だが、作品を見進めるうちに、その印象は変化していった。

「猫に対する愛情が強い方で、周りの家族だったりスタッフの方に対しては冷たいのかなと思いきや、人に対してもちゃんと愛情のある方だと思いました。知れば知るほど、すごく魅力的な素敵な方なんだなという印象を受けました」

何を考えているか分からないが、その奥には確かな愛情がある――そんな人物像について、かつて志田が出演した『女王の教室』(05年、日本テレビ)の阿久津真矢(天海祐希)と通じるところがあるかと聞いてみると、「たしかに!(笑)」と答えてくれた。