ぬいぐるみデザイナー・せこなお(@sekonao)さんが手掛ける「なつかない猫」は、反抗的なビジュなのに、なぜか気になるかわいい存在。昨年、カプセル自販機に登場したぬいぐるみが大きな話題となっていましたが、その第2弾が、5月27日に発売されることになりました!

「なつかない猫 ぬいぐるみ2」

発売日決定!

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5月27日(水)より順次発売予定です。

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今度の猫には柄がある!

GW明けてバタバタしてたらきっとあっという間ね。

お目当ての猫ちゃんがいる方はお忘れなくー!

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\\ ﾔﾝﾉｶ ﾔﾝﾉｶ ﾔﾝﾉｶ ﾔﾝﾉｶ ﾔﾝﾉｶ //

#なつかない猫 #やんのかステップ

(@sekonaoより引用)

昨年6月に、ボールチェーン付きのぬいぐるみになってクオリアのカプセル自販機に登場するや否や大人気となり、同年11月に再販。そしてついに、待望のシリーズ第2弾が発売されることになった「なつかない猫 ぬいぐるみ」。今回は、「おばあちゃんちの猫」「交番の猫」「本屋さんの猫」「八百屋さんの猫」「あの子の猫」という柄の入った5匹がラインアップされているのですが、どの子もヤンノカ感がハンパない! なつきそうにありませんね(笑)。

このニュースに、ファンからは「出た!やんのかステップ笑」「うわー!!欲しかったやつ!2出るんだ!!」「これかわいい、ほしいにゃあ」「ほんとにほんとにこれ全種欲しい」と歓喜の声が寄せられています。

横幅約11.5㎝という存在感で、1回500円。お目当ての猫ちゃんをお迎えしに、カプセルトイコーナーに足を運んでみてくださいね。