映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」もスタートした話題のスーパーマリオから、ヨッシー好きにはたまらないガシャポン「めじるしアクセサリー」が登場。カラフルなヨッシーが可愛いとSNSで話題となっています。

ガシャポン「スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～」

こちらが、新作めじるしアクセサリー「スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～」です。カラフルなヨッシーが、カラフルなたまご型のカプセルに入っているなんて、最高に可愛くないですか!?

カラーはなんと10色。わっかパーツもヨッシーに合わせてカラフルにデザインされていて、見た目から楽しいシリーズになっています。クリア素材のツヤっとした質感もたまりません!

ガシャポン「スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～」

カニカン付きで、傘やバッグなど、身の回りのアイテムに“自分のもの”と分かる目印としてつけられる便利アイテム。便利でかわいいのに、価格は1回300円とリーズナブルなのも嬉しいポイントです。

SNSで紹介されると、「めっちゃくちゃ大量のカラフルヨッシー笑」「これカプセルがタマゴなの最高すぎる!!」「カプセルこれで300円破格すぎ」「紫ヨッシー可愛すぎるかも」「メンカラでつけたい」「全部コンプするまで回す…!」と話題に。

王道のみどり色のヨッシーを狙うか、推しのメンカラが出るまで回すか、それともコンプするか。散財確定の「スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～」は、5月第4週より順次登場です。ガシャポン売り場で見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!