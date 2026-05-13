【5月12日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年5月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

5月12日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年5月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年5月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい!
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」(257円)

  • 「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」(257円)

    「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」(257円)

価格 : 257円
エネルギー : 236kcal
※この商品は原料にアルコール分1%未満を含むとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗茶師・森半とのコラボ商品、抹茶ミルクのどらもっちが登場です。森半の抹茶を使用した香り高い抹茶クリームと、コクのあるミルククリームの2層仕立て。どらもっち特有のもちもち生地と、抹茶のほろ苦さ、ミルクの甘みが絶妙にマッチした贅沢な味わいを楽しめます。

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)

  • 「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)

    「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)

価格 : 346円
エネルギー : 374kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも森半コラボ商品の、濃い抹茶サンドが登場しました。上品な甘さの粒あんとモチモチの求肥が、濃厚な抹茶の味わいをより一層引き立てる和洋折衷スイーツです。

「モカショコラ」(322円)

  • 「モカショコラ」(322円)

    「モカショコラ」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 264kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

コーヒーの華やかな香りとショコラの濃厚さが重なり合う「モカショコラ」が登場。コーヒーの豊かな香りが広がるムースと、口どけの良いショコラが絶妙なハーモニーを奏でるカップケーキになります。

「日本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)

  • 「日本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)

    「日本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)

価格 : 279円
エネルギー : 72kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

厳選された素材を楽しめる「日本のフルーツ」シリーズから、北海道産メロンのアイスが登場。メロン果汁には全て北海道産のメロンストレート果汁を使用した、芳醇な赤肉メロン味の一品。

「ミルクたっぷり 塩バニララテ」(228円)

  • 「ミルクたっぷり 塩バニララテ」(228円)

    「ミルクたっぷり 塩バニララテ」(228円)

価格 : 228円
エネルギー : 190kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生乳を50%以上使用した、ミルクのコクを楽しめる「ミルクたっぷり 塩バニララテ」が登場。フランス産ロレーヌ岩塩を使用することで、バニラの甘みを引き立てつつ、すっきりとした後味を実現した夏限定のドリンクです。

まとめ

5月12日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」や「日本のフルーツ 北海道産メロン」、「ミルクたっぷり 塩バニララテ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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