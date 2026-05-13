【5月12日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年5月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

5月12日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年5月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」(257円)

「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 236kcal

※この商品は原料にアルコール分1%未満を含むとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗茶師・森半とのコラボ商品、抹茶ミルクのどらもっちが登場です。森半の抹茶を使用した香り高い抹茶クリームと、コクのあるミルククリームの2層仕立て。どらもっち特有のもちもち生地と、抹茶のほろ苦さ、ミルクの甘みが絶妙にマッチした贅沢な味わいを楽しめます。

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 374kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも森半コラボ商品の、濃い抹茶サンドが登場しました。上品な甘さの粒あんとモチモチの求肥が、濃厚な抹茶の味わいをより一層引き立てる和洋折衷スイーツです。

「モカショコラ」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 264kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

コーヒーの華やかな香りとショコラの濃厚さが重なり合う「モカショコラ」が登場。コーヒーの豊かな香りが広がるムースと、口どけの良いショコラが絶妙なハーモニーを奏でるカップケーキになります。

「日本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)

価格 : 279円

エネルギー : 72kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

厳選された素材を楽しめる「日本のフルーツ」シリーズから、北海道産メロンのアイスが登場。メロン果汁には全て北海道産のメロンストレート果汁を使用した、芳醇な赤肉メロン味の一品。

「ミルクたっぷり 塩バニララテ」(228円)

価格 : 228円

エネルギー : 190kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生乳を50%以上使用した、ミルクのコクを楽しめる「ミルクたっぷり 塩バニララテ」が登場。フランス産ロレーヌ岩塩を使用することで、バニラの甘みを引き立てつつ、すっきりとした後味を実現した夏限定のドリンクです。

まとめ

5月12日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×森半 どらもっち 抹茶ミルク」や「日本のフルーツ 北海道産メロン」、「ミルクたっぷり 塩バニララテ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用