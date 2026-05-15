ローソンは5月19日より、チルド飲料「飲む冷やしぜんざい200g」を全国の「ローソン」にて順次販売している。
「飲む冷やしぜんざい200g」は、「飲む◯◯シリーズ」第33弾として発売される、ストローで飲むタイプのぜんざい。粒あんの「つぶつぶ感」と白玉の「もちもち感」の2種類の食感が楽しいぜんざいで、白玉は、まるでタピオカドリンクのような飲みごたえ。ひんやり清涼感とさっぱりとした甘さが特長で、気温が上がる時期にぴったりのドリンクとなっている。価格は298円。
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