すかいらーくレストランツは5月14日、こってりとした味わいの新しいラーメンラインアップを楽しめる「背脂夏の陣」をバーミヤン全店で開催する。

背脂夏の陣

「厚切り焼豚のバミ郎そば」(マシ盛:1,199円)は、豚の旨みが溶け込んだ濃厚醤油スープに、バミ郎そば専用のワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300g、キャベツ約30g、背脂を盛り付けた一杯。好みで別添えのにんにくを入れて楽しめる。また、+55円で背油増量も可能。

厚切り焼豚二枚と野菜がのった通常サイズの「厚切り焼豚のバミ郎そば」(989円)も販売する。

「背脂醬油ラーメン(マシ盛)」(1,099円)は、背脂のコクと旨みがつまった醬油スープに、中太ちぢれ麺が絡み合うラーメン。上品でコクのある味わい。自家製焼豚に青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、海苔をのせた満足感のある一杯。

厚切り焼豚、どっさり青ネギ、メンマがのった通常サイズ「背脂醬油ラーメン」(879円)も販売する。好きな具材の追加トッピングも可能。

さらに、皮も餡も自社製造にこだわったバーミヤンの本格焼餃子とごはんを最大120円お得に楽しめる「本格焼餃子(6コ)・ごはんセット」(549円)も販売。