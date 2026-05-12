【2026年5月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、焦がしバター香るタルトや、生キャラメルソースを注入したアイスなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年5月の新商品5品まとめ(5月12日～5月18日)

「7プレミアム 焦がしバターのむっちり食感タルト1個入」(149円)

価格 : 149円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、東海、近畿

カラメル風味のタルト生地に、焦がしバター風味のむっちりとした食感の生地を合わせて焼き上げました。片手で手軽にお楽しみいただけるスイーツです。

「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、中国、九州

もっちもち食感のクレープ生地で、ショートケーキのような甘酸っぱい味を楽しめる食べ応えのあるケーキ仕立てのクレープです。

「7プレミアム しっとりホットケーキ北海道つぶあん&ホイップ2個入」(159円)

価格 : 159円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、福岡県、佐賀県

生クリームを使用したしっとり食感のホットケーキ生地に、北海道産小豆のつぶあんとミルクホイップクリームをサンドしました。

「7プレミアム キャラメル氷」(257円)

価格 : 257円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県

軽やかなホイップアイスと、ほぐれやすいキャラメル氷の2層仕立て、センターにはとろりとした生キャラメルソースが入っています。

※5月13日以降順次発売

「もっちりみるくわらび いちご」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、東海、近畿

牛乳と練乳を使用したもっちり食感のみるくわらび餅に、果肉入りの甘酸っぱいいちごソースと練乳ソースをかけた商品です。

※5月13日以降順次発売

まとめ

カラメル風味のタルトと焦がしバターの相性が抜群な「7プレミアム 焦がしバターのむっちり食感タルト1個入」や、つぶあんとミルクホイップクリームのなめらかな甘さがクセになる「7プレミアム しっとりホットケーキ北海道つぶあん&ホイップ2個入」は、おやつタイムに加え、小腹が空いたときにもおすすめな商品。

ショートケーキ仕立ての具材をクレープ生地で包んだ「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」は、一口食べた瞬間、甘くほんのり甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。

そのほか、氷とソースでキャラメルの風味を楽しめる「7プレミアム キャラメル氷」や、みるくわらびのやさしい甘さといちごソースの爽やかな甘みのバランスがちょうどいい「もっちりみるくわらび いちご」など、注目のラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用