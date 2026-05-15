魁力屋は6月5日から、「創業感謝祭」をラーメン魁力屋 全店舗で実施する。
同店は2005年6月に創業し、今年で21周年を迎える。感謝の気持ちを込め、6月5日～7日の3日間限定で感謝祭を開催する。
ラーメンを一杯注文につき、「京都背脂醤油ラーメン(並)1杯無料アプリクーポン」の引換券を1枚進呈する。店内飲食限定で、テイクアウト・デリバリーは対象外。「お子さまラーメン」「お子さまセット」も対象外となる。無料クーポンの利用には、公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。
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