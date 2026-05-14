長野県を中心に展開されるご当地スーパーの「ツルヤ」。プライベートブランドや長野県ならではの食材が並んでいることから、旅行の際に立ち寄る人もいるも多いはず。今回は、ツルヤで爆買いするのが帰省ルーティーンになっている長野生まれの筆者が選ぶ、ツルヤで買うべきお土産を紹介します。

長野民がおすすめするツルヤで買うべきアイテム20選

圧巻の品数の中から選ぶ王道土産のジャムやドライフルーツ

まずは、“ツルヤといえば”と言う王道土産からご紹介。ツルヤを知っている人がまず頭に浮かぶのはツルヤオリジナルのジャムではないでしょうか？

オリジナルジャム

ジャムだけでも豊富なラインアップが揃う売り場は圧巻。中でも筆者のおすすめは、信州産のフルーツを使ったツルヤプレミアムの『果実まるごとジャム 信州白桃』(431円)と『果実まるごとジャム 信州産ふじりんごバター』(431円)です。

果肉感と素材の旨みがギュッと詰まった『果実まるごとジャム 信州白桃』はヨーグルトのトッピングに、『果実まるごとジャム 信州産ふじりんごバター』はトーストにのせて味わうのがおすすめです。

その他にもジャムの定番のいちごも砂糖を使わずに素材の味を生かしたツルヤオリジナルの『オールフルーツ いちご』(302円)や、信州産ではないけれど、くるみの名産地ならではの『四季の香り くるみスプレッド』(323円)も名品！おうち用やいつもお世話になっている人へのギフトにもぴったりです。

ドライフルーツ

また、ツルヤオリジナルのドライフルーツも人気商品。信州産から国産のフルーツを半生製法で仕上げているので、濃縮した果実の味わいを楽しめるのが特徴です。そして、持ち歩きにも保存にも便利なチャック付きのパッケージになっているのもありがたい！ちょこっとずつ摘もうと思っていても、ついつい手が止まらなくなってしまう美味しさですよ。

個人的におすすめなのは、甘みと酸味のバランスが絶妙な国産ふじりんごを使用した『ふじりんご やわらかドライフルーツ』(323円)と長野県中野市産のプラムを使用した爽やかな酸味が心地良い『ひとくち信州プラム やわらかドライフルーツ』(323円)。そのまま食べるのはもちろんのこと、ヨーグルトやシリアルに混ぜたりといろんなトッピングにも活躍します。

ゼリー

果汁感を味わいたいならツルヤオリジナルのゼリーも要チェック。ゼリーといっても、ひと口サイズにカットされ、ドライフルーツ同様にチャック付きのパッケージに入っているので、かさばらないのも嬉しいポイント。もちもち食感と噛むたびに口の中に広がる果汁感がたまりません。

筆者が選んだのは、信州産のフルーツを使ったツルヤプレミアムの『シャインマスカットゼリー 信州産シャインマスカット使用』(215円)とツルヤオリジナルの『ゆずゼリー 南信州産柚子使用』(172円)。特に『ゆずゼリー 南信州産柚子使用』は、ゆずピールが入っているのでより果実感を堪能できますよ。個人的には、むぎゅっとした食感になるまで冷蔵庫で冷やしてから食べるのがおすすめです。

オリジナルナッツ

美容や健康のためにも程良い量を摂取したいナッツ類。ツルヤオリジナルでは、おつまみや小腹が空いた時にちょうど良い、食べきりサイズの個包装になったミックスナッツが販売されています。

『プロテインミックス(トレイルミックス)』(539円)には、レーズンやアーモンド、フリーズドライチーズ、カシューナッツが、『低糖質チーズ ミックスナッツ』(539円)にはアーモンドとカシューナッツ、フリーズドライチーズ、ヘーゼルナッツが入ったそれぞれ7袋入っていて、塩などは使用されていないので、素材そのものの味わいを楽しむことができます。

ついつい食べ過ぎてしまうという人も、ツルヤオリジナルがあればちょうど良い量を食べることができますよ。

ごはんのお供になめ茸やふりかけ、みそ汁も{#id6}

雑穀ふりかけ

ツルヤオリジナルでは、白いごはんをさらに美味しくするふりかけも充実。中でも珍しいオートミールやキヌア、もち麦など10種類の雑穀を焙煎し、醤油で味付けをした『雑穀ふりかけ』(97円)は、一度食べるとやみつきに……。ザクザクな食感、素朴さもありつつ香ばしい醤油の味わいで箸が止まらなくなります。

ボトル入りなめ茸

長野はきのこの名産地。そんな信州産のえのき茸を使用したツルヤオリジナルの“なめ茸”がとにかく優秀なのです！『ボトル入りなめ茸』(399円)は、その名の通り、マヨネーズのようなボトル入りタイプなので、便利で衛生的に使えるのが特徴。しかも30%減塩と体にもやさしいところもありがたい……。

そのまま押し出すだけで手軽にトッピングできるので、ごはんや冷奴、スパゲッティにのせるもよし。コンビニ飯にトッピングするだけで、信州の味わいを堪能できます。

信州産野沢菜味噌汁・減塩信州みそ汁

長野といえば信州みそも有名ですよね。ツルヤでは信州みそを使ったみそ汁をはじめ、フリーズドライ製法のスープ類も充実しています。どれもフリーズドライとは思えないほど、素材の旨みを感じられるので、お土産に最適！中でもツルヤオリジナルの『信州産野沢菜味噌汁』(4食 248円)と『減塩信州みそ汁』(8食 367円)は長野らしさを感じられます。

長野県の郷土料理「おやき」も充実

信州おやき

長野県の郷土料理として親しまれている“おやき”。これまで県内の観光地にある“おやき”も食べてきましたが、ツルヤオリジナルの『信州おやき』(各種140円)は、どの味を食べても間違いのない美味しさなのです。

毎日作りたてを提供する『信州おやき』は、信州産地粉を100%使用。モチモチの食感とバラエティ豊かな種類が特徴です。

中でも声を大にしておすすめしたいのが『くるみ味噌』粗く砕いたくるみと甘味噌を和えたスイーツ感覚のおやきで、くるみの香ばしさを甘味噌のまろやかさが包み込み、そのやさしい味わいがクセになりますよ。

店内にあるベーカリーも必見

おやきパン

ツルヤでは、店内で製造したパンも販売されています。一般的な菓子パンや惣菜パンから信州らしい牛乳パンなど種類は豊富！中でも筆者がおすすめしたいのは『野沢菜おやきパン』(107円)です。

もちっとしたパンの中には、甘く味付けした信州産の野沢菜が入っていて、味はまさにおやき感覚！おやきのようなずっしり感がないので、小腹が空いた時やおやつにお腹を満たしてくれます。

地元メーカーのクラフトビールや食材も

ここまでツルヤのプライベートブランドを紹介してきましたが、ここからは地元メーカーの食材などから、ツルヤで買うべきものをご紹介。

地ビール、クラフトビール

まずはなんといってもクラフトビール。ツルヤのビールコーナーでは、長野県東御市発のオラホビールや長野県軽井沢町発のヤッホーブルーイングなどの地ビールが並びます。この日は、オラホビールの『ピエール・ド雷電 春仕込みホワイトエール』(405円)とヤッホーブルーイングで製造されているツルヤプレミアムの『信州高原地ビール クリア』(296円)を購入しました。

かんてんぱぱの寒天

いきなりですが、“かんてんぱぱ”をご存知でしょうか？長野県伊那市に本社を置く伊那食品工業が展開する寒天製品のブランドのこと。ツルヤをはじめ県内のスーパーでは、カップゼリーの素や牛乳寒天の素など様々な寒天製品が取り扱われています。

筆者が欠かさず購入するのは『スープ用糸寒天』(1,220円)と『寒天蜂蜜ポーション』(345円)の2つ。『スープ用糸寒天』は100gの大容量タイプで、スープやみそ汁に入れるだけで手軽に食物繊維が取れる優れもの。糖質ゼロでカロリーゼロなので、食べ過ぎた次の日や体を絞りたい時のお供として欠かせません。

『寒天蜂蜜ポーション』は、寒天入りのジュレタイプのはちみつのこと。トーストにはちみつをかけるとポタポタと垂れてきたり、手がベタベタになって煩わしい思いをした経験がある人も多いはず。『寒天蜂蜜ポーション』は寒天入りなので垂れることなく、ぷるっとした食感と共にはちみつの味わいを楽しめます。個包装になっているポーションタイプは、お弁当など持ち運びにも便利！

まもなく来るであろう暑い夏……。そんな季節に少しでも涼しさを求めて避暑地である長野へ行こうと考えている人もいるかと思います。ぜひ、長野に行く際には、お近くのツルヤに足を運んで、気になるお土産をチェックしてみてくださいね。