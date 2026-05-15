あきんどスシローは、5月15日より、こだわりのサーモンをお手頃価格で提供するキャンペーンを全国のスシローにて開始する。青森の大自然で育まれた「青森産 生サーモン」を110円から提供するほか、鮪の王様と称される「本鮪中とろ」も120円からの特別価格で登場するとのことだ。

青森産 生サーモン

一度も冷凍せず店内で切りつける「青森産 生サーモン」

スシローでは、まぐろや鮮魚だけでなくサーモンにも徹底してこだわっているという。今回登場する「青森産 生サーモン」(110円〜)は、一度も冷凍されることなく店舗に納品され、店内で切りつけを行う。国産ならではの鮮度と、生ならではのもっちりとした食感や旨みが特徴とのことだ。

青森産 生サーモン 110円〜

また、ひと手間を加えた「青森産 漬け生サーモン」(110円〜)、香ばしく仕上げた「青森産 炙り生サーモン」(110円〜)も用意され、いずれも青森の大自然で丁寧に育てられたサーモンの旨さを全国に届けるという。

青森産 漬け生サーモン 110円〜

青森産 炙り生サーモン 110円〜

鮪の王様「本鮪中とろ」や「おすすめ天然5種盛り」など豪華ネタが続々

続いて、鮪の王様とも称される「本鮪中とろ」(120円〜)が登場する。本鮪ならではの赤身の香りと旨み、そしてとろけるような脂のりを味わえる逸品とのことだ。

本鮪中とろ 120円〜

さらに、直火炙りで仕上げた「太刀魚焦がし醤油」(140円〜)や、かつお(生姜のせ)、北海道産 つぶ貝、境港産 炙り〆さば ガリのせ、日本海産 漬けほたるいか包み、活〆煮穴子一本にぎりの5種類を贅沢に盛り合わせた「おすすめ天然5種盛り」(680円〜)も展開される。

太刀魚焦がし醤油 140円〜

おすすめ天然5種盛り 680円〜

北海道産のにしんやイカの唐揚げ、こだわりの赤えびも登場

さらに、国産天然の「北海道産 にしん」(180円〜)や、店内で揚げた「やわらかイカの唐揚げ」(310円〜)など、サイドメニューを含めた多様なネタが揃う。

北海道産 にしん 180円〜

やわらかイカの唐揚げ 310円〜

また、5月25日からは「店内殻剥き 赤えび」(110円〜)も加わる。あえて店内で殻を剥くことで、赤えび本来の甘みと旨み、ねっとりとした食感を最大限に引き出しているとのことだ。

店内殻剥き 赤えび 110円〜

「青森産 生サーモン」シリーズをはじめとする各商品は、5月15日より順次販売を開始する。いずれも1日の販売数には限りがあり、予定総数が完売次第終了となる。なお、店舗によって価格が異なる場合があるほか、お持ち帰り専門店など一部対象外の店舗があるとのことだ。