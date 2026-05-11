FOOD & LIFE COMPANIESは、2026年5月8日、米国・ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区のタイムズスクエア・エリアに、回転すし「スシロー」米国1号店を今秋オープンすると発表した。

日本で磨き上げたブランドをそのまま世界へ。海外事業の拡大を継続

同社は、ビジョンである「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」の実現に向け、海外事業の拡大を継続している。現在、日本を含めて10カ国・地域に店舗を展開しており、日本発のグローバル外食企業としての進化を続けている。

また、中期経営計画においては「海外事業の拡大継続・売上比率35%」を重点課題の1番目に据えており、「中華圏」や「東アジア・東南アジア」に加え、「北米他市場」への出店を加速させている。

14年連続売上1位の「スシロー」がニューヨークに上陸

1984年に日本のすし職人が創業したスシローは、日本の回転すし業界において14年連続で年間売上高第1位を維持している。2026年4月末時点で世界に948店舗を展開する巨大チェーンだ。

今回のニューヨークへの初出店により、スシローのこだわりである「うまさ」、楽しさ、価格以上の価値を現地で再現することを目指す。タイムズスクエア・エリアの店舗を通じ、一人でも多くの顧客に喜ばれる店づくりに取り組むとのことだ。

店舗概要(予定)

店舗は地下1階から2階までの3フロア構成となる。1階と2階は回転すし(約150席)、地下1階には個室のテーブル席を設ける予定だ。メニューはすしやサイドメニュー、デザート、ドリンクを含め約100種類以上を取り揃える。詳細については時期を改めて発表される予定だ。

■スシロー米国1号店 出店概要

屋号:スシロー

開店時期:2026年秋

所在地:ニューヨーク・タイムズスクエア・エリア(8th Avenue and 42nd Street)

