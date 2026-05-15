あきんどスシローは、5月15日より、白桃とすももを贅沢に使用した「桃すぎるパフェ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。また、同日より、アサイーをベースにした「アサイーのワッフルボウル」も登場する。いずれも専属パティシエが開発した、初夏にぴったりのこだわりのスイーツとのことだ。

桃の香りと果肉がごろっと入った「桃すぎるパフェ」

「桃すぎるパフェ」(380円〜)は、まさに桃づくしの逸品である。白桃の芳醇な香りとすももの爽やかさが楽しめるアイスに加え、桃の果肉がごろっと入ったソースをたっぷりと使用している。さらに、まろやかなミルクプリンを合わせることで、桃の香りがより引き立つ贅沢な味わいに仕立てたという。桃好きにはたまらない、この時期おすすめのスイーツとのことだ。

桃すぎるパフェ 380円〜

スシロー初のアサイーメニュー「アサイーのワッフルボウル」

同日より登場する「アサイーのワッフルボウル」(380円〜)は、アサイーシャーベットとヨーグルト風ムースを組み合わせた、見た目も華やかなボウルスイーツである。甘酸っぱいシャーベットとほどよい酸味のムースに、九州産大麦を使用したグラノーラの香ばしい食感をプラスしている。ブルーベリー、いちご、マンゴーなどのフルーツをのせ、最後にはちみつをかけることで、コクのある自然な甘みとフルーツの酸味がマッチするように仕上げたとのことだ。

アサイーのワッフルボウル 380円〜

今回登場するスイーツ2種は、5月15日〜31日までの期間限定販売となっている。いずれも販売予定総数が完売次第終了となるという。店舗によって価格が異なる場合があるほか、お持ち帰りには対応していないとのことだ。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」では取り扱いがない。