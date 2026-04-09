かわいい生きものとして不動の人気をほこる「ペンギン」ですが、口の中がどうなっているのか、どんな歯が生えているのかを知らない人も多いのではないでしょうか?

実は、こんな風になっているんです! 東京・サンシャイン水族館公式Xアカウントが投稿した画像が話題になっています。

ペタペタぽってりした可愛い見た目に反して、お口の中はトゲトゲした突起がいっぱいで想像以上にデンジャラス! 初見の方はビックリしたのでは?

この画像を見た人からは、「え!? ペンギンの口の中ってこんななん?」「何これ!!怖すぎ!」「わー!えー、わー、ヒィ〜」「驚きました。凄い構造ですね!」「ちょっと強烈でびっくりしてる。。。」などなど、驚きと悲鳴が続出。ここだけ見たら恐竜のようにも見えて怖いかもしれませんが、実はこの突起、歯ではなく皮膚が変形したもの。これがあるお陰で、エサをしっかり捕まえることができ、さらには逃げられないようになっているのだとか。すごいですね!

さて、4月25日は「世界ペンギンの日」。サンシャイン水族館では4月10日～6月10日までの期間中、ペンギンの羽の軽さやふわふわ感を体感できる「ペンギンの羽ふわふわBOX」や、ペンギンの臭いが体感できる「ペンギンの臭いクンクン装置」など、触って体験できるさまざまな展示が登場します。

かわいいだけじゃない! ペンギンの新たな魅力を発見しに、足を運んでみてはいかがでしょうか?