「きょうれつぅぅぅ!」――自身の名前を連想させる仮想通貨の存在に、ゆってぃがXでユーモアたっぷりに反応。事務所による注意喚起とともに、思わぬ形で話題が広がっている。

ゆってぃ

ゆってぃ、自身を連想させる仮想通貨に「きょうれつぅぅぅ!」

芸能事務所・プロダクション人力舎の公式Xアカウントは10日、「【所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い】」と題した投稿を更新。「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません。当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」と、仮想通貨“Yuttycoin”とゆってぃは無関係であると発表した。

続けて、「もし被害に遭われた場合や、不審な情報を見かけた場合は警察庁・金融庁・消費者庁等公的機関にご相談ください。皆様におかれましても、くれぐれもご注意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます」と注意喚起。プロダクション人力舎は、ホームページでも同様に注意を呼びかけている。

同投稿を引用したゆってぃは、「なんだこのニュース」と自身の名前を連想させる仮想通貨について言及。「きょうれつぅぅぅ!」と自身のギャグにかける形で、ユーモアたっぷりにリアクションしていた。

ファンからは、「本人が一番びっくりしてる」「芸人として正解のムーブ」「ゆってぃ完全にとばっちり」「返しが最高」「上手いことネタにしてる」などのコメントが到着。同ポストは21日までに1,800リポスト、表示回数は95万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。